SIR विवाद पर विपक्ष पर बरसे संबित पात्रा, बोले- आयुक्तों में संवाद न हो तो तानाशाही, बात की तो उठा रहे सवाल

Sambit Patra on SIR Controversy: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने चुनाव आयोग की मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) और आयोग के कामकाज के तरीके पर विपक्ष की आलोचना का जवाब दिया है। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए BJP सांसद डॉ. संबित पात्रा ने चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण का हवाला देते हुए विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया। संबित पात्रा ने कहा कि पूरी SIR प्रक्रिया सभी लोकतांत्रिक और आधिकारिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से लागू की गई थी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयुक्त आपस में बातचीत नहीं करते हैं, तो विपक्ष इसे तानाशाही कहता है और अगर वे चर्चा करते हैं, तो विपक्ष इसे विवाद बना देता है।