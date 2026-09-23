EC Rows: भाजपा-EC ने बंगाल चुनाव को लूटा, फिर से इलेक्शन कराई जाए, मामला बनर्जी का बयान

ममता ने साफ कहा कि यह लड़ाई सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगी। INDIA गठबंधन के नेता जल्द मिलेंगे और पूरे देश में आंदोलन का फैसला लेंगे। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वे चुप न रहें क्योंकि मतदाता सूची में गड़बड़ी का सीधा असर लोकतंत्र पर पड़ता है।