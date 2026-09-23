ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी की मांग, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल बोले- पिछले चुनाव भी हों रद्द

केजरीवाल ने दावा किया कि एक पत्र में चुनाव आयुक्त संधू ने यह भी कहा था कि उन्हें आयोग के फैसलों की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिल रही थी। उन्होंने इसे चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से जुड़ा गंभीर सवाल बताया। केजरीवाल ने मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा यानी SIR को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि SIR के तहत 13 करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं और पूरी प्रक्रिया को उन्होंने गैरकानूनी बताया। उन्होंने कहा कि SIR को आयोग की बहुमत से मंजूरी नहीं मिली थी और इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने का अधिकार Electoral Registration Officers (ERO) से लिया जा रहा है।