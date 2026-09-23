जमुई घटना पर BJP का हमला, विजय सिन्हा बोले- न जंगल राज लौटेगा, न गुंडा राज आएगा

जमुई मामले पर दुख जताते हुए बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से बिहार की छवि को बहुत नुकसान पहुंचा है। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार का बहुत नुकसान हो चुका है। ऐसे नकारात्मक मानसिकता वाले लोगों को हर हाल में रोकना होगा। समाज में चरित्र निर्माण के जरिए ही हम इस नकारात्मकता को खत्म कर सकते हैं और आपसी भाईचारे व सद्भावना को बढ़ा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि बिहार में अब ना तो जंगलराज की वापसी होगी और ना ही गुंडाराज चलेगा। अब बिहार में सिर्फ और सिर्फ बिहारियों का राज होगा।