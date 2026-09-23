‘दुखी कैसे दिखें और पुलिस से कैसे बचें?’ सिया की ChatGPT सर्च का चार्जशीट में खुलासा

Ketan Aggarwal: पुणे के केतन अग्रवाल केस की जांच में पुलिस की 5,053 पन्नों की चार्जशीट में सिया गोयल की ऑनलाइन सर्च को लेकर कई दावे किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक, केतन की मौत के बाद सिया ने ChatGPT और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दुख जताने, ज्यादा परेशान दिखने और पुलिस के हाथ लगने पर कैसे व्यवहार करना है, जैसी बातें सर्च की थीं। जांच में यह भी दावा किया गया है कि हत्या की योजना बनाते समय उसने पहले के कुछ हत्या और खाई में गिरने से हुई मौत के मामलों की जानकारी जुटाई थी।