छह महीने पहले बिल को लेकर हुआ विवाद, बेइज्जती का बदला लेने की ठानी; हरीश गंगावणे हत्याकांड की वजह आई सामने

घटना के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर शिरूर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का पंचनामा किया। हरीश के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने रोहित सोनावणे, अनिकेत गव्हाणे और आदित्य पवार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें लगाई गई हैं। जांच में CCTV फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान की मदद ली जा रही है। पुलिस हत्या के पीछे पुरानी रंजिश और हालिया विवाद की कड़ियों की भी जांच कर रही है।