‘तुमने मेरी मां को क्यों बताया कि मैं गांजा-शराब पीता हूं?’ पुणे में चार लोगों ने मिलकर पुलिसकर्मी पर किया हमला

Pune Crime News: पुणे रेलवे स्टेशन इलाके में रेलवे पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। ड्यूटी से घर लौट रहे पुलिसकर्मी को चार लोगों ने रास्ते में रोककर चाकू से हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपियों ने वारदात के बाद उनकी सोने की चेन और मोबाइल फोन भी छीन लिया। घायल पुलिसकर्मी की पहचान अक्षय बॉम्बाले के रूप में हुई है। मामले में बंडगार्डन पुलिस स्टेशन में हत्या के प्रयास और लूट समेत विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।