शिवाजी महाराज की तस्वीर के पास PM मोदी की फोटो देख भड़के अमित ठाकरे? मनसे कार्यकर्ताओं ने हटाई तस्वीर, VIDEO वायरल

Pune News:महाराष्ट्र के पुणे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) नेता अमित ठाकरे के कॉलेज दौरे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। शिवाजीनगर के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में पहुंचे अमित ठाकरे ने प्रिंसिपल के कार्यालय में लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर सवाल उठाया। इसके बाद तस्वीर हटाए जाने का मामला सामने आया, जिसने राजनीतिक रंग ले लिया है।