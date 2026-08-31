शिवाजी महाराज की तस्वीर के पास PM मोदी की फोटो देख भड़के अमित ठाकरे? मनसे कार्यकर्ताओं ने हटाई तस्वीर, VIDEO वायरल

पुणे के कॉलेज में PM मोदी की तस्वीर को लेकर अमित ठाकरे की आपत्ति के बाद विवाद। (फोटो सोर्स-@nextminutenews7 )
Pune News:महाराष्ट्र के पुणे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) नेता अमित ठाकरे के कॉलेज दौरे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। शिवाजीनगर के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में पहुंचे अमित ठाकरे ने प्रिंसिपल के कार्यालय में लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर सवाल उठाया। इसके बाद तस्वीर हटाए जाने का मामला सामने आया, जिसने राजनीतिक रंग ले लिया है।
बताया जा रहा है कि अमित ठाकरे कॉलेज में छात्रों की समस्याएं जानने और वहां की सुविधाओं का जायजा लेने पहुंचे थे। उन्होंने हॉस्टल और मेस का निरीक्षण किया और छात्रों से बातचीत भी की। इसी दौरान उनकी नजर प्रिंसिपल के कार्यालय में लगी तस्वीरों पर पड़ी।
सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में अमित ठाकरे तस्वीरों की ओर इशारा करते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, कार्यालय में छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई थी। इसे देखकर अमित ठाकरे ने आपत्ति जताई और सवाल किया कि शिवाजी महाराज की तस्वीर के बगल में प्रधानमंत्री की तस्वीर क्यों लगाई गई है।
इसके बाद वहां मौजूद कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी की तस्वीर हटाने के लिए कहा गया। आरोप है कि तस्वीर तुरंत नहीं हटाई गई, जिसके बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने उसे कार्यालय से निकाल दिया।
हालांकि, इस पूरे मामले में कॉलेज प्रशासन की ओर से अभी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इसलिए यह साफ नहीं है कि तस्वीर किसके निर्देश पर लगाई गई थी और उसे हटाने का अधिकार किसके पास था।
अमित ठाकरे के कॉलेज दौरे का मकसद सिर्फ तस्वीरों को लेकर सवाल करना नहीं था। बताया जा रहा है कि उन्होंने छात्रों से उनकी परेशानियों के बारे में जानकारी ली। हॉस्टल, मेस और दूसरी सुविधाओं को लेकर छात्रों से बातचीत की गई।
छात्रों की ओर से खाने की गुणवत्ता और हॉस्टल की व्यवस्थाओं से जुड़ी शिकायतों पर भी चर्चा होने की बात सामने आई है। इसी दौरान कार्यालय में लगी तस्वीर को लेकर मामला अचानक चर्चा में आ गया।
तस्वीर हटाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। अमित ठाकरे मनसे के प्रमुख राज ठाकरे के बेटे हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर से जुड़ी इस घटना ने राजनीतिक बहस को और हवा दे दी है।
फिलहाल यह मामला एक तस्वीर हटाए जाने से आगे बढ़कर राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। अब सबकी नजर कॉलेज प्रशासन के आधिकारिक पक्ष और इस घटनाक्रम पर आने वाली राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर है।
बड़ी खबरेंView All
पुणे
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग