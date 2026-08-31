Nepal Flood: महाराष्ट्र के 67 लोग अब भी लापता, परिजनों का छलका दर्द- अब तो बस ‘चमत्कार’ ही बचा सकता है

Nepal Flash Floods:नेपाल में आई भीषण बाढ़ और फ्लैश फ्लड को पांच दिन बीत चुके हैं, लेकिन हालात अब भी सामान्य नहीं हुए हैं। इस प्राकृतिक आपदा में मृतकों की संख्या 900 तक पहुंच गई है, जबकि 2,500 से अधिक लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। हजारों परिवार अपने परिजनों की तलाश में जुटे हैं। कई इलाकों में लगातार बढ़ते पानी और खराब परिस्थितियों के कारण राहत एवं बचाव अभियान में भी मुश्किलें आ रही हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान नेपाल-चीन सीमा के पास अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन में फंसे राज्य के नागरिकों की मदद एवं सुरक्षित निकासी के लिए सरकारी एजेंसियां 24 घंटे काम कर रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे पूरी तरह सतर्क रहें और समन्वय सुनिश्चित करें, ताकि प्रभावित सभी लोगों को सुरक्षित वापस लाया जा सके।