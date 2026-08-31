मुंबई मेट्रो की डिजाइन में बड़ी चूक! 260 करोड़ का काम खतरे में, 1 KM वायाडक्ट तोड़ने की आ सकती है नौबत

आम तौर पर सवाल उठ सकता है कि अगर ऊंचाई ज्यादा है तो वायाडक्ट को नीचे क्यों नहीं कर दिया जाता? लेकिन मेट्रो लाइन में ऐसा करना इतना आसान नहीं होता। ट्रैक की ढलान, ट्रेन की गति और आगे-पीछे की लाइन से जुड़ाव को ध्यान में रखकर पूरी संरचना तैयार की जाती है। ऐसे में किसी हिस्से को अचानक नीचे करने से पूरी लाइन की डिजाइन प्रभावित हो सकती है।