1 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

देवताओं के नहीं, असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य! रणवीर इलाहाबादिया ने सुनाया सनातन धर्म का ये रहस्यमयी किस्सा

Shukracharya Who Was He: रणवीर इलाहाबादिया ने इंस्टाग्राम वीडियो में असुरों के गुरु शुक्राचार्य, कच और मृत संजीवनी विद्या से जुड़ी पौराणिक कथा सुनाई। उन्होंने अक्षय खन्ना के किरदार की भी तारीफ की।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Sep 01, 2026

रणवीर इलाहाबादिया ने सुनाया सनातन धर्म का ये रहस्यमयी किस्सा (सोर्स: X-@RanveerAllahbadia)

रणवीर इलाहाबादिया ने सुनाया सनातन धर्म का ये रहस्यमयी किस्सा (सोर्स: X-@RanveerAllahbadia)

Shukracharya Story: सोशल मीडिया क्रिएटर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम वीडियो में शुक्राचार्य से जुड़ी एक पौराणिक कथा का जिक्र किया। वीडियो में उन्होंने शुक्राचार्य को असुरों का गुरु बताते हुए कच और मृत संजीवनी विद्या की कहानी सुनाई। साथ ही उन्होंने फिल्म में अक्षय खन्ना के शुक्राचार्य के किरदार को लेकर अपनी उत्सुकता भी जाहिर की।

रणवीर ने कहा कि शुक्राचार्य के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जबकि हिंदू पौराणिक कथाओं में उनका किरदार काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी असुरों को सिर्फ बुराई से जोड़कर देखना सही नहीं है।

कौन थे शुक्राचार्य?

पौराणिक कथाओं में शुक्राचार्य को असुरों का गुरु बताया गया है। रणवीर ने अपने वीडियो में बताया कि देवताओं के गुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य के बीच प्रतिद्वंद्विता की भी एक अहम भूमिका रही है।

उन्होंने समुद्र मंथन का जिक्र करते हुए कहा कि जब देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ, तब शुक्राचार्य ने असुरों का पक्ष चुना। रणवीर के मुताबिक, इसके पीछे उनका मकसद ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखना था।

क्या है कच और मृत संजीवनी की कहानी?

रणवीर ने वीडियो में बृहस्पति के बेटे कच की कहानी भी सुनाई। उनके मुताबिक, कच को शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए भेजा गया था। यह ऐसी विद्या थी, जिसके जरिए मृत व्यक्ति को दोबारा जीवित किया जा सकता था।

रणवीर ने बताया कि असुरों को जब कच के मकसद का पता चला तो उन्होंने उसे कई बार मार डाला। हर बार शुक्राचार्य अपनी विद्या से कच को जीवित कर देते थे। कहानी के अनुसार, एक बार असुरों ने कच को जला दिया और उसकी राख को शराब में मिलाकर शुक्राचार्य को ही पिला दिया। इसके बाद कच को जीवित करने की कोशिश में मृत संजीवनी विद्या से जुड़ी जानकारी देवताओं तक पहुंची।

वैदिक ज्योतिष से भी जुड़ा शुक्र का नाम

रणवीर ने अपने वीडियो में शुक्राचार्य का संबंध वैदिक ज्योतिष में मौजूद शुक्र ग्रह से भी बताया। उन्होंने कहा कि ज्योतिष की कुंडली में शुक्र को शुक्राचार्य के प्रतिनिधित्व के तौर पर देखा जाता है। हालांकि, यह बात रणवीर के वीडियो में उनके द्वारा बताई गई ज्योतिषीय व्याख्या के तौर पर सामने आई है।

अक्षय खन्ना के किरदार को लेकर एक्साइटेड हैं रणवीर

रणवीर इलाहाबादिया ने वीडियो में अक्षय खन्ना के शुक्राचार्य वाले किरदार की भी तारीफ की। उन्होंने इसे एक्टर का अब तक का सबसे कूल ऑन-स्क्रीन कैरेक्टर इंट्रो बताया। वीडियो के आखिर में रणवीर ने फिल्म‘मां काली’ को लेकर अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की और कहा कि वह फिल्म का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

01 Sept 2026 03:49 pm

Published on:

01 Sept 2026 03:49 pm

Hindi News / Entertainment / देवताओं के नहीं, असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य! रणवीर इलाहाबादिया ने सुनाया सनातन धर्म का ये रहस्यमयी किस्सा

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

एकता कपूर के शो में नजर आ चुकी है ‘हनुमान अंश’ की रामबेटी, अब नीम करोली बाबा की पत्नी के रूप में जीता दिल

Purnima Tiwari In Hanuman Ansh
मनोरंजन

‘लड़कियों को डॉमिनेटिंग और सख्त मर्द पसंद हैं’, नीति टेलर के बयान पर छिड़ी बहस, यूजर्स बोले- ‘फिर Alliance में कुशल से दिक्कत क्यों थी’

Niti Taylor Backlash
OTT

‘शुगर डैडी’ वाले विवाद के बीच गोविंदा की रियलिटी शो में होगी पहली एंट्री? ‘राइज एंड फॉल 2’ में शामिल होने की चर्चा तेज

Govinda reality show
मनोरंजन

PM मोदी के 7.8% ग्रोथ वाले वीडियो पर प्रकाश राज ने दिया रिएक्शन, ‘दिमागी नक्सल’ टिप्पणी पर भी बोले एक्टर

Prakash Raj On PM Modi
मनोरंजन

तलाक अनाउंस करते ही ईशा रिखी ने किया बादशाह को अनफॉलो, शादी की फोटोज भी की डिलीट

Isha rikhi unfollow badshah and deleted all post after divorce
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.