देवताओं के नहीं, असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य! रणवीर इलाहाबादिया ने सुनाया सनातन धर्म का ये रहस्यमयी किस्सा

रणवीर ने बताया कि असुरों को जब कच के मकसद का पता चला तो उन्होंने उसे कई बार मार डाला। हर बार शुक्राचार्य अपनी विद्या से कच को जीवित कर देते थे। कहानी के अनुसार, एक बार असुरों ने कच को जला दिया और उसकी राख को शराब में मिलाकर शुक्राचार्य को ही पिला दिया। इसके बाद कच को जीवित करने की कोशिश में मृत संजीवनी विद्या से जुड़ी जानकारी देवताओं तक पहुंची।