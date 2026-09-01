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‘हनुमान अंश’ की कमाई ने बदला खेल, 50 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म, डायरेक्टर बोले- ‘फ्लॉप बताना जल्दबाजी’

Hanuman Ansh Box Office: बॉक्स ऑफिस पर 46.55 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी 'हनुमान अंश' के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने फिल्म को फ्लॉप बताने वाले वर्डिक्ट की जल्दबाजी पर प्रतिक्रिया दी है।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Sep 01, 2026

Hanuman Ansh Director Vishal Chaturvedi

हनुमान अंश का पोस्टर और डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी की फोटो। (फोरो सोर्स: instagram- filmervishal)

Hanuman Ansh Director Vishal Chaturvedi: विशाल चतुर्वेदी ने 'हनुमान अंश' के बारे में बॉक्स ऑफिस पर जल्दबाजी में दिए गए फैसलों की आलोचना की है। श्री नीम करौली बाबा के जीवन और शिक्षाओं से प्रेरित यह भक्ति-प्रधान ड्रामा फिल्म, 'आवारापन 2' और 'टॉक्सिक' जैसी हालिया बड़ी फिल्मों से स्क्रीन के लिए मुकाबला करने के बावजूद उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रही है।

दर्शकों का सपोर्ट ही फिल्म की सफलता तय करता है

फिल्म के सिनेमाघरों में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद ANI से बात करते हुए, चतुर्वेदी ने कहा कि जब तक फिल्म सिनेमाघरों में चल रही हो, तब तक उसे हिट या फ्लॉप का लेबल नहीं दिया जाना चाहिए। उनका मानना ​​है कि आखिरकार दर्शकों का समर्थन ही फिल्म की सफलता तय करता है। चतुर्वेदी ने कहा, "जहां तक ​​लोगों के सामने इसे फ्लॉप फिल्म घोषित करने की बात है, तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में कुछ मानक होने चाहिए। जब ​​तक फिल्म सिनेमाघर में है और उसका प्रदर्शन पूरा नहीं हुआ है, तब तक उसे हिट या फ्लॉप घोषित करना जल्दबाजी होगी।"

भरोसा था कि फिल्म हिट होगी और ढाई महीने तक चलेगी

डायरेक्टर ने आगे कहा कि उन्हें हमेशा से भरोसा था कि फिल्म को दर्शक मिलेंगे और यह सिनेमाघरों में लंबे समय तक चलेगी। चतुर्वेदी ने कहा, "मुझे लगता है कि जब तक जनता आपके साथ है, आपकी फिल्म हिट रहेगी, क्योंकि बहुत से लोग इसे पसंद कर रहे हैं और इसके बारे में बात कर रहे हैं। मुझे हमेशा से लगता था कि फिल्म हिट होगी और ढाई महीने तक चलेगी।" .

'टॉक्सिक' और 'आवारापन 2' के कारण 'हनुमान अंश' को स्क्रीन की कमी का सामना करना पड़ा

विशाल चतुर्वेदी के मुताबिक, 'हनुमान अंश' के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी बड़ी फिल्मों के आने के बाद भी सिनेमाघरों में अपनी जगह बनाए रखना। उन्होंने दावा किया कि थिएटर मालिकों को 'आवारापन 2' और 'टॉक्सिक' जैसी फिल्में भी दिखानी थीं, जिसके कारण उनकी फिल्म के शो कम कर दिए गए। उन्होंने कहा, "थिएटर मालिकों के पास दो और बड़ी फिल्में थीं। वो उनके शो लगा रहे थे। क्योंकि उन्हें वहां से दबाव मिल रहा था, इसलिए वो हमारी फिल्म हटा रहे थे। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन जब सारे शो बिक गए, तो एक संकट जैसी स्थिति पैदा हो गई।"

चतुर्वेदी ने यह भी बताया कि कैसे उनकी टीम ने फिल्म के सिनेमाघरों में प्रदर्शन पर नजर रखने और शो बनाए रखने के लिए कई शहरों की यात्रा की।

गुजरात और राजस्थान की अपनी यात्रा के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "उसी समय, हमारी टीम, हमारी प्रोडक्शन टीम के सभी लोग अपनी-अपनी जगहों से निकले और हमने हर एक थिएटर पर नजर रखना शुरू कर दिया।" उन्होंने टीम के बड़े पैमाने पर थिएटर दौरों के हिस्से के तौर पर सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, मोरबी, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर जैसे शहरों का भी जिक्र किया।

10 लाख रुपये की ओपनिंग से 46.55 करोड़ रुपये तक

फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन इसकी मामूली ओपनिंग से काफी अलग रहा है। 'हनुमान अंश' ने पहले दिन लगभग 10 लाख रुपये की कमाई के साथ शुरुआत की और पहले हफ्ते में लगभग 1.08 करोड़ रुपये कमाए। इसके बाद फिल्म ने दूसरे हफ्ते में लगभग 40 लाख रुपये कमाए। फिर इसके बिजनेस में तेजी आई और तीसरे हफ्ते में फिल्म की कमाई 10.40 करोड़ रुपये के पार हो गई। Sacnilk के अनुसार, 25वें दिन तक फिल्म ने और 5.50 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसका कुल कलेक्शन 46.55 करोड़ रुपये हो गया।

‘हनुमान अंश’ की स्टार कास्ट के बारे में

विशाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित और निर्देशित, 'हनुमान अंश' एक हिंदी डिवोशनल ड्रामा है जो नीम करौली बाबा (जिन्हें महाराज-जी के नाम से भी जाना जाता है) के जीवन और विरासत से प्रेरित है। फिल्म में चंदन आनंद और शोभिनव सत्या मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि निखिल दुबे, उदयसिंह राजपूत, पूर्णिमा तिवारी, मनीष चौधरी, अनिल के रस्तोगी और अन्य कलाकार भी इसमें शामिल हैं। इस फिल्म की कहानी 20वीं सदी की शुरुआत के भारत की पृष्ठभूमि पर आधारित है और इसमें लक्ष्मण दास के नीम करौली बाबा के रूप में प्रतिष्ठित होने की यात्रा को दिखाया गया है।

'हनुमान अंश' को शुरू में 31 जुलाई, 2026 को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था, लेकिन बाद में इसकी रिलीज टाल दी गई। आखिरकार यह फिल्म 7 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में आई। यह भक्ति-प्रधान ड्रामा मुख्य रूप से हिंदी में रिलीज़ किया गया था, जिसमें ब्रज और बुंदेली जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में सबटाइटल भी उपलब्ध थे।

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Updated on:

01 Sept 2026 04:35 pm

Published on:

01 Sept 2026 04:30 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘हनुमान अंश’ की कमाई ने बदला खेल, 50 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म, डायरेक्टर बोले- ‘फ्लॉप बताना जल्दबाजी’

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