‘हनुमान अंश’ की कमाई ने बदला खेल, 50 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म, डायरेक्टर बोले- ‘फ्लॉप बताना जल्दबाजी’

विशाल चतुर्वेदी के मुताबिक, 'हनुमान अंश' के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी बड़ी फिल्मों के आने के बाद भी सिनेमाघरों में अपनी जगह बनाए रखना। उन्होंने दावा किया कि थिएटर मालिकों को 'आवारापन 2' और 'टॉक्सिक' जैसी फिल्में भी दिखानी थीं, जिसके कारण उनकी फिल्म के शो कम कर दिए गए। उन्होंने कहा, "थिएटर मालिकों के पास दो और बड़ी फिल्में थीं। वो उनके शो लगा रहे थे। क्योंकि उन्हें वहां से दबाव मिल रहा था, इसलिए वो हमारी फिल्म हटा रहे थे। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन जब सारे शो बिक गए, तो एक संकट जैसी स्थिति पैदा हो गई।"