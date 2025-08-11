AAI Recruitment 2025: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 900 से ज्यादा पदों के लिए निकाली भर्ती, 1 लाख से ज्यादा है सैलरी

AAI Recruitment 2025: नौकरी की तलाश में लगे युवाओं के लिए एक बढ़िया मौका सामने आया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI में जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर वैकेंसी निकली है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं और जरूरी योग्यता रखते हैं, वे 28 अगस्त 2025 से शुरू होने जा रही भर्ती प्रक्रिया में आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने की आखिरी तारीख 27 सितंबर 2025 तय की गई है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट aai.aero पर जाना होगा। इस भर्ती के माध्यम से 900 से ज्यादा पदों पर भर्ती किया जाना है।