AAI Recruitment 2025: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 900 से ज्यादा पदों के लिए निकाली भर्ती, 1 लाख से ज्यादा है सैलरी

AAI Recruitment 2025: नौकरी की तलाश में लगे युवाओं के लिए एक बढ़िया मौका सामने आया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI में जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर वैकेंसी निकली है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं और जरूरी योग्यता रखते हैं, वे 28 अगस्त 2025 से शुरू होने जा रही भर्ती प्रक्रिया में आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने की आखिरी तारीख 27 सितंबर 2025 तय की गई है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट aai.aero पर जाना होगा। इस भर्ती के माध्यम से 900 से ज्यादा पदों पर भर्ती किया जाना है।
इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से 976 पदों को भरा जाएगा। जिसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर के 11 पद, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सिविल के 199 पद, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के 208 पद, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स के 527 पद और जूनियर एग्जीक्यूटिव इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी के 31 पद शामिल है। भर्ती से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए निचे दिए गए नोटफिकेशन को देखा जा सकता है।
इस भर्ती के लिए योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों के पास आर्किटेक्चर या संबंधित विषय में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। एमसीए डिग्री वाले उम्मीदवार भी इसमें आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवारों का चयन GATE स्कोर के आधार पर किया जाएगा। वहीं आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए। उम्र की गणना 27 सितंबर 2025 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में जरूरी छूट दी जाएगी।
इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को सैलरी के तौर पर 40000-140000 तक सैलरी मिलेगी। सैलरी पद के अनुसार अलग-अलग होगी। वहीं आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 300 रूपये का आवेदन शुल्क देना होगा। महिला,एससी,एसटी, एक्स-सर्विसमैन और AAI में अप्रेंटिशिप ट्रेनिंग वाली उम्मीदवारों को आवेदन के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा।