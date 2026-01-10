RPSC 2026 Syllabus Out: आरपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का सिलेबस जारी, यहां देखें नया एग्जाम पैटर्न

आरपीएससी ने प्रीलिम्स एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग का नियम रखा है। अगर आप किसी सवाल का गलत जवाब देते हैं, तो एक-तिहाई (1/3) अंक काट लिए जाएंगे। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि, वे केवल उन्हीं सवालों के जवाब दें जिन्हें लेकर वे श्योर हों। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप इस परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं, तो राजस्थान स्पेशल टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दें। राजस्थान की ज्योग्राफी, इकोनॉमी और प्रशासन से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। उम्मीदवार अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए प्रॉपर टाइम-टेबल बनाएं और पिछले साल के पेपर्स सॉल्व करना शुरू कर दें। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं।