10 जनवरी 2026,

शनिवार

RPSC 2026 Syllabus Out: आरपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का सिलेबस जारी, यहां देखें नया एग्जाम पैटर्न

RPSC 2026 Syllabus: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 का नया सिलेबस और एग्जाम पैटर्न जारी कर दिया है। प्रीलिम्स और मेन्स एग्जाम की पूरी जानकारी और तैयारी के टिप्स जानने के लिए पढ़ें यह पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Mohsina Bano

Jan 10, 2026

RPSC RAS Syllabus 2026

RPSC RAS Syllabus 2026 (Image Source: ChatGpt)

RPSC RAS Syllabus 2026: राजस्थान में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए जरूरी अपडेट आया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राज्य और अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 का ऑफिशियल सिलेबस (Syllabus) जारी कर दिया है। आयोग ने प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों ही एग्जाम्स के लिए पूरा पाठ्यक्रम और पेपर स्कीम अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है।

RPSC Exam Pattern 2026: ये रहेगा प्रीलिम्स परीक्षा का पैटर्न

आरपीएससी की प्रीलिम्स एग्जाम एक स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह होगी। इसमें ऑब्जेक्टिव (Objective) यानी मल्टीपल चॉइस वाले 150 सवाल पूछे जाएंगे। यह पूरा पेपर 200 अंकों का होगा और कैंडिडेट्स को इसे हल करने के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। इस एग्जाम में राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर के साथ-साथ इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राजनीति, इकोनॉमी, साइंस-टेक और करंट अफेयर्स से जुड़े सवाल शामिल होंगे।

RPSC Mains Syllabus 2026: मेन्स में बढ़ेगा राइटिंग लोड

मेन्स एग्जाम पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव यानी लिखित होगी। इसमें आपकी नॉलेज के साथ-साथ आपकी लिखने की कला को भी परखा जाएगा। इसमें जनरल स्टडीज के पेपर्स के अलावा हिंदी और इंग्लिश भाषा के अनिवार्य पेपर भी होंगे। भाषा के पेपर में व्याकरण और निबंध (Essay Writing) के जरिए आपकी परख जांची जाएगी। इसके साथ ही, कैंडिडेट्स को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव भी करना होगा।

RPSC 2026 Syllabus: नेगेटिव मार्किंग का रखें ध्यान

आरपीएससी ने प्रीलिम्स एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग का नियम रखा है। अगर आप किसी सवाल का गलत जवाब देते हैं, तो एक-तिहाई (1/3) अंक काट लिए जाएंगे। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि, वे केवल उन्हीं सवालों के जवाब दें जिन्हें लेकर वे श्योर हों। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप इस परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं, तो राजस्थान स्पेशल टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दें। राजस्थान की ज्योग्राफी, इकोनॉमी और प्रशासन से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। उम्मीदवार अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए प्रॉपर टाइम-टेबल बनाएं और पिछले साल के पेपर्स सॉल्व करना शुरू कर दें। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं।





RPSC

Published on:

