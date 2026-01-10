MPPSC Notification 2026: SDM-DSP सहित 150 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन शुरू, जान लें कितनी होनी चाहिए आयु सीमा

MPPSC Notification 2026(Image-Freepik)
MPPSC Notification 2026: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा और राज्य वन सेवा परीक्षा 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया है। आयोग ने जानकारी दी है कि आवेदन प्रक्रिया 10 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। आयोग के मुताबिक, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आवेदन करने की आखिरी तारीख 9 फरवरी 2026 तय की गई है। जो अभ्यर्थी इस तय समय सीमा में आवेदन नहीं कर पाएंगे, उन्हें 10 फरवरी से 16 फरवरी 2026 के बीच विलंब शुल्क के साथ फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जा रही है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एमपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाना होगा।
राज्य सेवा और राज्य वन सेवा परीक्षा 2026 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण तारीख पहले ही घोषित कर दी गई हैं। आवेदन की प्रक्रिया 10 जनवरी से 9 फरवरी 2026 तक चलेगी, जबकि लेट फीस के साथ आवेदन 10 फरवरी से 16 फरवरी तक किए जा सकेंगे। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड 16 अप्रैल 2026 को जारी किए जाएंगे। इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 26 अप्रैल 2026 को किया जाएगा।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो राज्य सेवा और राज्य वन सेवा परीक्षा में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसके अलावा, कुछ पदों के लिए आयोग द्वारा निर्धारित अतिरिक्त पात्रताओं को पूरा करना भी अनिवार्य होगा। आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। सहायक वन संरक्षक और गैर-वर्दीधारी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि वन क्षेत्रपाल और वर्दीधारी पदों के लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष रखी गई है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
MPPSC की यह प्रारंभिक परीक्षा 26 अप्रैल 2026 को मध्य प्रदेश के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा दो शिफ्टों में होगी, जिसमें पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजकर 15 मिनट से शाम 4 बजकर 15 मिनट तक चलेगी। अभ्यर्थियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंचें।
