10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

शिक्षा

MPPSC Notification 2026: SDM-DSP सहित 150 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन शुरू, जान लें कितनी होनी चाहिए आयु सीमा

MPPSC: राज्य सेवा और राज्य वन सेवा परीक्षा 2026 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण तारीख पहले ही घोषित कर दी गई हैं। आवेदन की प्रक्रिया 10 जनवरी से 9 फरवरी 2026 तक चलेगी।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Anurag Animesh

Jan 10, 2026

MPPSC Notification 2026

MPPSC Notification 2026(Image-Freepik)

MPPSC Notification 2026: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा और राज्य वन सेवा परीक्षा 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया है। आयोग ने जानकारी दी है कि आवेदन प्रक्रिया 10 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। आयोग के मुताबिक, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आवेदन करने की आखिरी तारीख 9 फरवरी 2026 तय की गई है। जो अभ्यर्थी इस तय समय सीमा में आवेदन नहीं कर पाएंगे, उन्हें 10 फरवरी से 16 फरवरी 2026 के बीच विलंब शुल्क के साथ फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जा रही है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एमपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाना होगा।

MPPSC Notification 2026: जान लें अन्य डिटेल्स


राज्य सेवा और राज्य वन सेवा परीक्षा 2026 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण तारीख पहले ही घोषित कर दी गई हैं। आवेदन की प्रक्रिया 10 जनवरी से 9 फरवरी 2026 तक चलेगी, जबकि लेट फीस के साथ आवेदन 10 फरवरी से 16 फरवरी तक किए जा सकेंगे। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड 16 अप्रैल 2026 को जारी किए जाएंगे। इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 26 अप्रैल 2026 को किया जाएगा।

MPPSC Age Limit And Eligibility Criteria: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो राज्य सेवा और राज्य वन सेवा परीक्षा में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसके अलावा, कुछ पदों के लिए आयोग द्वारा निर्धारित अतिरिक्त पात्रताओं को पूरा करना भी अनिवार्य होगा। आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। सहायक वन संरक्षक और गैर-वर्दीधारी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि वन क्षेत्रपाल और वर्दीधारी पदों के लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष रखी गई है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

MPPSC की यह प्रारंभिक परीक्षा 26 अप्रैल 2026 को मध्य प्रदेश के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा दो शिफ्टों में होगी, जिसमें पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजकर 15 मिनट से शाम 4 बजकर 15 मिनट तक चलेगी। अभ्यर्थियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंचें।

ये भी पढ़ें

RSSB: थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 परीक्षा के लिए इस तारीख को जारी होगा एडमिट कार्ड
शिक्षा
RSSB

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

10 Jan 2026 05:53 pm

Hindi News / Education News / MPPSC Notification 2026: SDM-DSP सहित 150 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन शुरू, जान लें कितनी होनी चाहिए आयु सीमा

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

भारत में ‘Right To Disconnect’ क्यों अब भी सपना है? इतने प्रतिशत भारतीय को ऑफिस के बाद भी आते हैं कॉल मैसेज

Work Life Balance
शिक्षा

RPSC 2026 Syllabus Out: आरपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का सिलेबस जारी, यहां देखें नया एग्जाम पैटर्न

RPSC RAS Syllabus 2026
शिक्षा

RSSB: थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 परीक्षा के लिए इस तारीख को जारी होगा एडमिट कार्ड

RSSB
शिक्षा

GATE में टॉप करना है? तो रट लो ये पैटर्न, IIT गुवाहाटी ने एक्टिव किया मॉक टेस्ट लिंक

GATE 2026 Admit Card
शिक्षा

Bikaner: शिक्षा विभाग में बीच सत्र में फिर हुए 177 अधिकारियों के तबादले, कोर्ट की टिप्पणी द​रकिनार

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.