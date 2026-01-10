MPPSC Notification 2026: SDM-DSP सहित 150 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन शुरू, जान लें कितनी होनी चाहिए आयु सीमा

MPPSC Notification 2026: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा और राज्य वन सेवा परीक्षा 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया है। आयोग ने जानकारी दी है कि आवेदन प्रक्रिया 10 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। आयोग के मुताबिक, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आवेदन करने की आखिरी तारीख 9 फरवरी 2026 तय की गई है। जो अभ्यर्थी इस तय समय सीमा में आवेदन नहीं कर पाएंगे, उन्हें 10 फरवरी से 16 फरवरी 2026 के बीच विलंब शुल्क के साथ फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जा रही है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एमपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाना होगा।