RSSB: थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 परीक्षा के लिए इस तारीख को जारी होगा एडमिट कार्ड



प्राइमरी शिक्षक लेवल-1 सामान्य विषय की परीक्षा 17 जनवरी 2026 को सुबह की शिफ्ट में होगी, जबकि प्राइमरी शिक्षक लेवल-1 संस्कृत विषय का पेपर 20 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा बाकि सभी तारीखों में उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती लेवल-2 की परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कक्षा 1 से 5 तक के लिए लेवल-1 और कक्षा 6 से 8 तक के लिए लेवल-2 के कुल 7759 पदों पर आवेदन मांगे गए थे। आवेदन प्रक्रिया नवंबर 2025 में पूरी हुई थी। इनमें से लेवल-1 के लिए 5636 पद और लेवल-2 के लिए 2123 पद निर्धारित किए गए हैं। दोनों स्तरों की भर्ती के लिए केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सके थे, जिन्होंने रीट पात्रता परीक्षा पास की थी।