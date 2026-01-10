LinkedIn रिपोर्ट: 72% भारतीय बदलना चाहते हैं नौकरी, लेकिन 84% को सता रहा स्किल का डर, अब AI ही बनेगा सहारा

India Job Market: भारत की वर्कफोर्स नए साल में भी नए मौके की तलाश में हैं। 72% भारतीय पेशेवर नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं। मगर इनमें से 84% फीसदी का मानना है कि वे नई नौकरी पाने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं। प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन की रिपोर्ट- 'इंडिया जॉब्स ऑन द राइज' में 19,113 प्रोफेशनल्स और 6,554 एचआर पेशेवरों के बीच सर्वे किया गया। यह रिपोर्ट भारतीय जॉब मार्केट के बदलते ट्रेंड, नौकरी खोजने में मुश्किलों और स्किल क्राइसिस की तरफ भी इशारा करती है।