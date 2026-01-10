LinkedIn रिपोर्ट: 72% भारतीय बदलना चाहते हैं नौकरी, लेकिन 84% को सता रहा स्किल का डर, अब AI ही बनेगा सहारा

AI Generated Image
India Job Market: भारत की वर्कफोर्स नए साल में भी नए मौके की तलाश में हैं। 72% भारतीय पेशेवर नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं। मगर इनमें से 84% फीसदी का मानना है कि वे नई नौकरी पाने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं। प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन की रिपोर्ट- 'इंडिया जॉब्स ऑन द राइज' में 19,113 प्रोफेशनल्स और 6,554 एचआर पेशेवरों के बीच सर्वे किया गया। यह रिपोर्ट भारतीय जॉब मार्केट के बदलते ट्रेंड, नौकरी खोजने में मुश्किलों और स्किल क्राइसिस की तरफ भी इशारा करती है।
रिपोर्ट में उन शीर्ष भूमिकाओं को उजागर किया है जिनमें AI और तकनीकी प्रतिभा की निरंतर मांग देखी जा रही है। इस सूची में शीर्ष तीन स्थान हैं-
हालांकि, रोजगार क्षेत्र में मांग केवल तकनीकी क्षेत्र तक सीमित नहीं है। सेल्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी, साइबर सुरक्षा और एडवाइजरी कार्यों में भी मांग बनी हुई है।
रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि विभिन्न आयु वर्ग के पेशेवर अपने करियर में बदलाव पर विचार कर रहे हैं। जेन एक्स और जेन जेड दोनों के 32% जॉब सीकर्स अपनी मौजूदा इंडस्ट्री से बाहर के अवसर तलाश रहे हैं। लिंक्डइन इंडिया की करियर एक्सपर्ट और सीनियर मैनेजिंग एडिटर निराजिता बनर्जी ने अनुसार, पेशेवरों को यह समझने की जरूरत है कि उनके स्किल्स किस तरह के अवसरों में बदल सकते हैं।
