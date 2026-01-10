10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

जॉब्स

LinkedIn रिपोर्ट: 72% भारतीय बदलना चाहते हैं नौकरी, लेकिन 84% को सता रहा स्किल का डर, अब AI ही बनेगा सहारा

क्या भारत में नौकरी पाना अब पहले से ज्यादा कठिन हो गया है? लिंक्डइन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 72% भारतीय पेशेवर नई नौकरी की तलाश में हैं, लेकिन 84% को अपनी स्किल्स पर भरोसा नहीं है। जानिए क्यों 2026 में AI इंजीनियर और प्रॉम्प्ट इंजीनियर जैसी भूमिकाओं की भारी मांग रहने वाली है और कैसे बदल रहा है भर्ती का तरीका।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 10, 2026

India Job Market

AI Generated Image

India Job Market: भारत की वर्कफोर्स नए साल में भी नए मौके की तलाश में हैं। 72% भारतीय पेशेवर नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं। मगर इनमें से 84% फीसदी का मानना है कि वे नई नौकरी पाने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं। प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन की रिपोर्ट- 'इंडिया जॉब्स ऑन द राइज' में 19,113 प्रोफेशनल्स और 6,554 एचआर पेशेवरों के बीच सर्वे किया गया। यह रिपोर्ट भारतीय जॉब मार्केट के बदलते ट्रेंड, नौकरी खोजने में मुश्किलों और स्किल क्राइसिस की तरफ भी इशारा करती है।

बढ़ती प्रतिस्पर्धा और जटिल भर्ती प्रक्रिया

  • 76% का कहना है कि पिछले साल की तुलना में नई नौकरी पाना अधिक कठिन हो गया है।
  • 2022 की शुरुआत से अब तक भारत में प्रति जॉब ओपनिंग पर आवेदकों की संख्या दोगुनी से ज्यादा हुई।
  • 74% भारतीय रिक्रूटर्स का कहना है कि पिछले एक साल में योग्य प्रतिभाओं को खोजना कठिन हो गया है।
  • 77% पेशेवरों ने कहा कि हायरिंग प्रोसेस में कई चरण हो गए हैं।

AI बदल रहा जॉब मार्केट की शक्ल

  • रिपोर्ट में सामने आया है कि 94% भारतीय पेशेवर 2026 में नौकरी तलाशने के लिए AI का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं।
  • 87% पेशेवरों ने माना कि वर्कप्लेस पर AI का इस्तेमाल उन्हें सहज बनाता है।
  • 66% ने माना कि AI इंटरव्यू की तैयारी में मदद कर आत्मविश्वास बढ़ाता है।

2026 में सबसे ज्यादा मांग वाली नौकरियां

रिपोर्ट में उन शीर्ष भूमिकाओं को उजागर किया है जिनमें AI और तकनीकी प्रतिभा की निरंतर मांग देखी जा रही है। इस सूची में शीर्ष तीन स्थान हैं-

  • प्रॉम्प्ट इंजीनियर
  • AI इंजीनियर
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

हालांकि, रोजगार क्षेत्र में मांग केवल तकनीकी क्षेत्र तक सीमित नहीं है। सेल्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी, साइबर सुरक्षा और एडवाइजरी कार्यों में भी मांग बनी हुई है।

जेन जेड इंडस्ट्री से बाहर तलाश रही अवसर

रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि विभिन्न आयु वर्ग के पेशेवर अपने करियर में बदलाव पर विचार कर रहे हैं। जेन एक्स और जेन जेड दोनों के 32% जॉब सीकर्स अपनी मौजूदा इंडस्ट्री से बाहर के अवसर तलाश रहे हैं। लिंक्डइन इंडिया की करियर एक्सपर्ट और सीनियर मैनेजिंग एडिटर निराजिता बनर्जी ने अनुसार, पेशेवरों को यह समझने की जरूरत है कि उनके स्किल्स किस तरह के अवसरों में बदल सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

10 Jan 2026 05:43 am

Published on:

10 Jan 2026 05:40 am

Hindi News / Education News / Jobs / LinkedIn रिपोर्ट: 72% भारतीय बदलना चाहते हैं नौकरी, लेकिन 84% को सता रहा स्किल का डर, अब AI ही बनेगा सहारा

बड़ी खबरें

View All

जॉब्स

शिक्षा

ट्रेंडिंग

CG Job: इस जिले में होगा प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन, 519 पदों पर होगी भर्ती, 8वीं से लेकर 10वीं पास करें अप्लाई

519 पदों पर होगी भर्ती। फोटो सोर्स-AI
गरियाबंद

Job News: युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! 10 जनवरी से इस जिले में शुरू रही है थल सेना भर्ती रैली, देखिए पूरा शेड्यूल

धमतरी

Rajasthan Govt Jobs: बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, राजस्थान बजट में होगा हजारों पदों पर भर्तियों का एलान

govt job
अजमेर

Rajasthan: लिपिक भर्ती में बड़ा खुलासा; न वेटिंग लिस्ट में नाम, न दस्तावेज जमा कराए… फिर भी बन गए लिपिक

अलवर

Rajasthan: चिकित्सा विभाग में 15 हजार पदों पर भर्ती, टीचर्स के 7759 पदों के लिए आवेदन शुरू

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.