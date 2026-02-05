CTET Exam: परीक्षा 7 व 8 फरवरी को, दिल्ली से स्पेशल टीम करेगी निगरानी 

representative picture (patrika)
CTET Exam केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) का आयोजन 7 व 8 फरवरी को जिले के 15 परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा दो दिन तक चलेगी। पहले दिन 7 फरवरी को परीक्षा एक ही पारी में आयोजित होगी, जिसमें 4,080 अभ्यर्थी शामिल होंगे। दूसरे दिन 8 फरवरी को परीक्षा दो पारियों में कराई जाएगी, जिसमें कुल 11,520 परीक्षार्थी बैठेंगे।
सीटीईटी परीक्षा का समय सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दूसरी पारी दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। परीक्षा को शांतिपूर्ण व पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। नकल व अन्य अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए दिल्ली से विशेष निगरानी टीम परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेगी।
इधर, सीटीईटी परीक्षा के चलते मत्स्य विश्वविद्यालय ने 7 फरवरी को होने वाली अपनी समस्त परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार 7 फरवरी की स्थगित परीक्षाओं की नई तिथियां जल्द घोषित की जाएंगी। परीक्षार्थियों से विश्वविद्यालय की आधिकारिक सूचना पर नजर बनाए रखने की अपील की गई है।
