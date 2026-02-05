CTET Exam: परीक्षा 7 व 8 फरवरी को, दिल्ली से स्पेशल टीम करेगी निगरानी 

CTET Exam केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) का आयोजन 7 व 8 फरवरी को जिले के 15 परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा दो दिन तक चलेगी। पहले दिन 7 फरवरी को परीक्षा एक ही पारी में आयोजित होगी, जिसमें 4,080 अभ्यर्थी शामिल होंगे। दूसरे दिन 8 फरवरी को परीक्षा दो पारियों में कराई जाएगी, जिसमें कुल 11,520 परीक्षार्थी बैठेंगे।