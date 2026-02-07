राजस्थान में पहाड़ दरका: 100 फीट गहरी खाई और 50 हजार टन मलबे में दबा पोकलेन ऑपरेटर, रूह कंपा देगा मंजर

फरार हुए लीज संचालक ग्रामीणों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह माइंस आधिकारिक रूप से बंद थी, फिर भी रात के अंधेरे में नियमों को ताक पर रखकर अवैध खनन जारी था। हादसे के तुरंत बाद लीज संचालक मौके से फरार हो गया है, जो इन आरोपों को और पुख्ता करता है।