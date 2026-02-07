Alwar Tiger Marathon: अलवर में होगी मैराथन, जीतने वालों को मिलेगी 90,37,500 रुपए की राशि, सबसे बड़ा इनाम 6.78 लाख का चेक

International Half Marathon 2026: अलवर टाइगर मैराथन (इंटरनेशनल हॉफ मैराथन)-2026 का आयोजन 8 फरवरी को होगा। इसमें 8 देशों के 18 हजार से अधिक धावक भाग लेंगे। केन्या, नीदरलैंड व साउथ अफ्रीका सहित कई देशों के खिलाड़ी अलवर पहुंच चुके हैं। इस मैराथन का सबसे बड़ा पुरस्कार 7500 डॉलर रहेगा। जीतने वाले को 6 लाख 78 हजार रुपए का चेक मिलेगा। मैराथन कुल 8 कैटेगरी में होगी। सभी कैटेगरी में अलग-अलग पुरस्कार राशि है। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे और विशेष अतिथि उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी होंगी।