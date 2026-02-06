गोविंदगढ़ स्कूल के विद्यार्थियों ने निभाया पर्यावरणीय दायित्व, 500 से अधिक पौधों की की देखभाल

गोविन्दगढ़ स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने अध्ययन के साथ-साथ सामाजिक दायित्व निभाते हुए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अनुकरणीय पहल की है। विद्यार्थियों ने विद्यालय से गांव की ओर जाने वाले मार्ग पर लगे 500 से अधिक पेड़-पौधों की निराई-गुड़ाई कर उन्हें संवारने के साथ पानी डालकर देखभाल की। इस दौरान छात्रों ने श्रमदान करते हुए पौधों के आसपास फैली झाड़ियों और घास को हटाया तथा उन्हें सुरक्षित रखने का संदेश दिया।