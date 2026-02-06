कॉलोनियों के पानी से क्षतिग्रस्त हो रहा किशनगढ़ बास-भिवाड़ी-करौली हाईवे, राहगीर परेशान

स्थानीय लोगों के अनुसार लगातार पानी बहने से सड़क की सतह कमजोर हो गई है, जिससे आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। विशेषकर दोपहिया वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिसलन और गड्ढों के कारण वाहन संतुलन बिगड़ने की घटनाएं बढ़ रही हैं। वहीं तेज गति से गुजरने वाले वाहनों के कारण गंदा पानी उछलकर राहगीरों और आसपास से गुजरने वालों पर गिर रहा है, जिससे लोगों को असुविधा हो रही है।