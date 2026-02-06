Alwar News: न्यूड वीडियो बनाकर ब्लैकमेल… युवक से मारपीट, एक लाख की मांग

अलवर शहर के एक थाना क्षेत्र में युवक के साथ मारपीट कर उसकी न्यूड वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि पांच युवकों ने पीड़ित को धमकाकर वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए उससे एक लाख रुपए की मांग की। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकियां भी दी गईं। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।