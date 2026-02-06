7 माह से स्टाइपेंड नहीं मिलने पर ESIC मेडिकल कॉलेज के FMG डॉक्टर हड़ताल पर



डॉक्टरों का आरोप है कि उन्होंने इस समस्या को कई बार संबंधित अधिकारियों और प्रशासनिक चैनलों के माध्यम से उठाया, लेकिन अब तक कोई ठोस और संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। FMG डॉक्टरों ने मांग की है कि सात माह का बकाया स्टाइपेंड तुरंत जारी किया जाए, भविष्य में समय पर भुगतान का आश्वासन दिया जाए और इस संबंध में प्रशासन लिखित पुष्टि दे। डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि वे मरीजों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन अपने श्रम का उचित और समय पर भुगतान भी उनका अधिकार है।