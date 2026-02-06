अलवर टाइगर मैराथन: CM भजनलाल और डिप्टी सीएम दिया कुमारी लेंगी हिस्सा

Alwar Tiger Marathon : अलवर शहर के लिए 8 फरवरी की सुबह खास होगी। जब हर तरफ लोग दौड़ते नजर आएंगे। मौका होगा अलवर टाइगर मैराथन का। इसके लिए 18 हजार से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मैराथन के ब्रांड एंबेसडर अभिनेता रणदीप हुड्डा की ओर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। गुरुवार सुबह धावकों का आधार कार्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया गया। इस दौरान उन्हें यूनिक नंबर के साथ टी-शर्ट भी दी गई। उधर, पूरे मैराथन मार्ग को चमकाया जा रहा है। झाड़ियां हटाई जा रही हैं और मिट्टी डालकर समतलकरण किया जा रहा है।