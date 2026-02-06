सीएचसी टपूकड़ा में शौचालय के आगे दीवार, मरीजों व परिजनों को भारी परेशानी

लोगों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका ने बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के शौचालय बंद कर दिया, जो पूरी तरह गलत है। इसको लेकर अस्पताल परिसर और आसपास के लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग से शौचालय को शीघ्र पुनः चालू कराने अथवा अस्पताल परिसर में वैकल्पिक शौचालय की व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि मरीजों और आमजन को राहत मिल सके।