पूर्व सांसद युवरानी महेन्द्रा कुमारी की जयंती पर कांग्रेसजनों ने दी श्रद्धांजलि

अलवर की पूर्व सांसद युवरानी महेंद्रा कुमारी की जयंती के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी अलवर की ओर से स्मृति स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश गंगावत के नेतृत्व में कांग्रेसजनों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उनके योगदान को नमन किया। इस अवसर पर युवरानी महेन्द्रा कुमारी द्वारा समाज सेवा एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों को याद किया गया।