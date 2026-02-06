पाइपलाइन कार्य के बाद सड़क बदहाल, टपूकड़ा मैन बाजार मार्ग पर बढ़ी परेशानी

टपूकड़ा नगरपालिका क्षेत्र में मैन बाजार और सरकारी कार्यालयों की ओर जाने वाली मुख्य सड़क को पानी की पाइपलाइन डालने के लिए खोदकर छोड़ दिए जाने का मामला सामने आया है। पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा होने के बाद भी सड़क की मरम्मत नहीं की गई, जिससे मार्ग पर जगह-जगह गड्ढे, उखड़ी हुई सतह और पत्थर पड़े हुए हैं। इस कारण राहगीरों, दुकानदारों और वाहन चालकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है।