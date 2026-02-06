6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

पाइपलाइन कार्य के बाद सड़क बदहाल, टपूकड़ा मैन बाजार मार्ग पर बढ़ी परेशानी

टपूकड़ा नगरपालिका क्षेत्र में मैन बाजार और सरकारी कार्यालयों की ओर जाने वाली मुख्य सड़क को पानी की पाइपलाइन डालने के लिए खोदकर छोड़ दिए जाने का मामला सामने आया है।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Feb 06, 2026

सड़क बदहाल (फोटो - पत्रिका)

टपूकड़ा नगरपालिका क्षेत्र में मैन बाजार और सरकारी कार्यालयों की ओर जाने वाली मुख्य सड़क को पानी की पाइपलाइन डालने के लिए खोदकर छोड़ दिए जाने का मामला सामने आया है। पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा होने के बाद भी सड़क की मरम्मत नहीं की गई, जिससे मार्ग पर जगह-जगह गड्ढे, उखड़ी हुई सतह और पत्थर पड़े हुए हैं। इस कारण राहगीरों, दुकानदारों और वाहन चालकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सड़क क्षेत्र की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक है। रोजाना बड़ी संख्या में लोग बाजार और सरकारी कामकाज के लिए इसी मार्ग से गुजरते हैं। खराब सड़क के कारण दोपहिया वाहन चालक फिसलने का डर बना रहता है, वहीं चारपहिया वाहनों को भी निकलने में दिक्कत हो रही है। गड्ढों से दुर्घटनाओं की आशंका और बढ़ गई है।

लोगों ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार नगर पालिका और संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों ने मांग की है कि पाइपलाइन कार्य के बाद सड़क की तुरंत मरम्मत कराई जाए, ताकि आमजन को राहत मिल सके और हादसों से बचाव हो सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Feb 2026 02:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / पाइपलाइन कार्य के बाद सड़क बदहाल, टपूकड़ा मैन बाजार मार्ग पर बढ़ी परेशानी

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

7 माह से स्टाइपेंड नहीं मिलने पर ESIC मेडिकल कॉलेज के FMG डॉक्टर हड़ताल पर

अलवर

सीएचसी टपूकड़ा में शौचालय के आगे दीवार, मरीजों व परिजनों को भारी परेशानी

अलवर

कॉलोनियों के पानी से क्षतिग्रस्त हो रहा किशनगढ़ बास-भिवाड़ी-करौली हाईवे, राहगीर परेशान

अलवर

Alwar News: न्यूड वीडियो बनाकर ब्लैकमेल… युवक से मारपीट, एक लाख की मांग

अलवर

अलवर टाइगर मैराथन: CM भजनलाल और डिप्टी सीएम दिया कुमारी लेंगी हिस्सा

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.