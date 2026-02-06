35 वीरांगनाएं सम्मानित, 213 ने उठाया नेत्र शिविर का लाभ

शाहजहांपुर क्षेत्र के सांसेडी गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में शुक्रवार को सूबेदार मेजर करण सिंह यादव की पांचवीं पुण्यतिथि के अवसर पर मेजर करण सिंह फाउंडेशन द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर 35 वीरांगनाओं को साफा, शॉल एवं मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कोटपूतली-बहरोड़ जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने कहा कि देश के शहीदों को श्रेष्ठ सम्मान देना प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है और वीरांगनाएं समाज की प्रेरणास्रोत हैं।