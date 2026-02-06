6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

35 वीरांगनाएं सम्मानित, 213 ने उठाया नेत्र शिविर का लाभ

इस अवसर पर 35 वीरांगनाओं को साफा, शॉल एवं मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Feb 06, 2026

वीरांगनाओं को सम्मानित करते अतिथि (फोटो - पत्रिका)

शाहजहांपुर क्षेत्र के सांसेडी गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में शुक्रवार को सूबेदार मेजर करण सिंह यादव की पांचवीं पुण्यतिथि के अवसर पर मेजर करण सिंह फाउंडेशन द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर 35 वीरांगनाओं को साफा, शॉल एवं मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कोटपूतली-बहरोड़ जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने कहा कि देश के शहीदों को श्रेष्ठ सम्मान देना प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है और वीरांगनाएं समाज की प्रेरणास्रोत हैं।


वीरांगनाओं को गले लगाया

नीमराना डीएसपी चारूल गुप्ता एवं शाहजहांपुर थानाधिकारी प्रकिता चौधरी ने वीरांगनाओं को गले लगाकर उन्हें देश की सबसे सम्माननीय महिलाएं बताया और समाज में उन्हें सर्वोच्च सम्मान देने की आवश्यकता पर बल दिया। आयोजकों ने सभी अतिथियों व सहभागियों का आभार व्यक्त किया।

शिविर में 213 मरीजों की जांच

इस अवसर पर आयोजित निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में 213 मरीजों ने जांच एवं परामर्श का लाभ लिया। मंच संचालन महेंद्र सिंह गौड़ व पूर्व शिक्षाविद् वीरेंद्र यादव ने किया। कार्यक्रम में कमांडेंट ऑफिसर दिनेश कुमार, कैप्टन रविंद्र यादव, किसान नेता हमीर यादव, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष उम्मेद भाया सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Feb 2026 05:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / 35 वीरांगनाएं सम्मानित, 213 ने उठाया नेत्र शिविर का लाभ

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अलवर टाइगर मैराथन: 18 हजार से अधिक धावक होंगे शामिल, जबरदस्त उत्साह

अलवर

पूर्व सांसद युवरानी महेन्द्रा कुमारी की जयंती पर कांग्रेसजनों ने दी श्रद्धांजलि

अलवर

गोविंदगढ़ स्कूल के विद्यार्थियों ने निभाया पर्यावरणीय दायित्व, 500 से अधिक पौधों की की देखभाल

अलवर

पाइपलाइन कार्य के बाद सड़क बदहाल, टपूकड़ा मैन बाजार मार्ग पर बढ़ी परेशानी

अलवर

7 माह से स्टाइपेंड नहीं मिलने पर ESIC मेडिकल कॉलेज के FMG डॉक्टर हड़ताल पर

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.