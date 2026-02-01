अलवर टाइगर मैराथन: 18 हजार से अधिक धावक होंगे शामिल, जबरदस्त उत्साह

अलवर शहर के लिए 8 फरवरी की सुबह खास और ऐतिहासिक होने जा रही है, जब सड़कों पर हर तरफ लोग दौड़ते नजर आएंगे। अवसर होगा अलवर टाइगर मैराथन का, जिसे लेकर शहर में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। मैराथन में भाग लेने के लिए अब तक 18 हजार से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं, जो इस आयोजन की लोकप्रियता को दर्शाता है।