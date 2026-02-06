Alwar: 4 बहनों के इकलौते भाई का शव देखकर मच गया कोहराम, 2 साल पहले हुई थी शादी, छोटे से बेटे को गोद में लेकर फूट-फूटकर रोती रही पत्नी

घायल सुनील कुमार स्वामी (फोटो: पत्रिका)
Rajasthan Road Accident: अलवर के ततारपुर थाना क्षेत्र में ट्रेलर और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे जयपुर रेफर किया गया है। घटना बुधवार रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है।
कृष्ण कुमार(20) पुत्र विजय सिंह मेघवाल निवासी जिंदौली के पेट में दर्द होने पर वह अपने दोस्त सुनील कुमार स्वामी पुत्र सुरेश स्वामी के साथ बाइक पर सवार होकर दवा लेने के लिए ततारपुर गया था। इस दौरान कृष्ण कुमार बाइक चला रहा था और उसका दोस्त बाइक के पीछे बैठा था। वहां दवा लेकर लौटते समय बेरोज गांव स्थित पेट्रोल पंप के समीप सामने से आ रहे एक ट्रेलर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।
हादसे में बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें ततारपुर सीएचसी ले जाया गया। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को अलवर के सामान्य अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। जिन्हें परिजन रात 12 बजकर 40 मिनट पर सामान्य अस्पताल लेकर आए।
यहां चिकित्सकों ने कृष्ण कुमार को मृत घोषित कर दिया। जबकि सुनील कुमार स्वामी की गंभीरावस्था को देखते हुए उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। गुरुवार को मृतक कृष्ण कुमार के शव का पोस्टमार्टम कराया। अस्पताल के मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉ. पीसी सैनी ने बताया कि पोस्टमार्टम में मृतक के सिर व सीने में गंभीर चोट लगने से मौत होना सामने आया है।
मृतक का शव देखते ही घर में कोहराम मच गया। पत्नी छोटे से बेटे को गोद में लेकर फूट-फूटकर रो रही थी। दरअसल मृतक कृष्ण कुमार चार बहनों का इकलौता भाई था। उसके पिता चिनाई मिस्त्री का काम करते हैं। जबकि मृतक खुद मजदूरी करता था। परिजनों के अनुसार मृतक कृष्ण कुमार की 2 साल पहले ही शादी हुई थी। उसके एक बेटा है।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग