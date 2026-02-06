Alwar: 4 बहनों के इकलौते भाई का शव देखकर मच गया कोहराम, 2 साल पहले हुई थी शादी, छोटे से बेटे को गोद में लेकर फूट-फूटकर रोती रही पत्नी

कृष्ण कुमार(20) पुत्र विजय सिंह मेघवाल निवासी जिंदौली के पेट में दर्द होने पर वह अपने दोस्त सुनील कुमार स्वामी पुत्र सुरेश स्वामी के साथ बाइक पर सवार होकर दवा लेने के लिए ततारपुर गया था। इस दौरान कृष्ण कुमार बाइक चला रहा था और उसका दोस्त बाइक के पीछे बैठा था। वहां दवा लेकर लौटते समय बेरोज गांव स्थित पेट्रोल पंप के समीप सामने से आ रहे एक ट्रेलर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।