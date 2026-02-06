6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Alwar: 4 बहनों के इकलौते भाई का शव देखकर मच गया कोहराम, 2 साल पहले हुई थी शादी, छोटे से बेटे को गोद में लेकर फूट-फूटकर रोती रही पत्नी

Trailer-Bike Collision: अलवर में ट्रेलर और बाइक की टक्कर में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। चार बहनों के इकलौते भाई की मौत से परिवार में कोहराम मच गया, जबकि दो साल पहले ब्याही पत्नी छोटे से बेटे को गोद में लेकर रोती रही।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Akshita Deora

Feb 06, 2026

Accident

घायल सुनील कुमार स्वामी (फोटो: पत्रिका)

Rajasthan Road Accident: अलवर के ततारपुर थाना क्षेत्र में ट्रेलर और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे जयपुर रेफर किया गया है। घटना बुधवार रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है।

कृष्ण कुमार(20) पुत्र विजय सिंह मेघवाल निवासी जिंदौली के पेट में दर्द होने पर वह अपने दोस्त सुनील कुमार स्वामी पुत्र सुरेश स्वामी के साथ बाइक पर सवार होकर दवा लेने के लिए ततारपुर गया था। इस दौरान कृष्ण कुमार बाइक चला रहा था और उसका दोस्त बाइक के पीछे बैठा था। वहां दवा लेकर लौटते समय बेरोज गांव स्थित पेट्रोल पंप के समीप सामने से आ रहे एक ट्रेलर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।

हादसे में बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें ततारपुर सीएचसी ले जाया गया। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को अलवर के सामान्य अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। जिन्हें परिजन रात 12 बजकर 40 मिनट पर सामान्य अस्पताल लेकर आए।

यहां चिकित्सकों ने कृष्ण कुमार को मृत घोषित कर दिया। जबकि सुनील कुमार स्वामी की गंभीरावस्था को देखते हुए उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। गुरुवार को मृतक कृष्ण कुमार के शव का पोस्टमार्टम कराया। अस्पताल के मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉ. पीसी सैनी ने बताया कि पोस्टमार्टम में मृतक के सिर व सीने में गंभीर चोट लगने से मौत होना सामने आया है।

चार बहनों का इकलौता भाई था

मृतक का शव देखते ही घर में कोहराम मच गया। पत्नी छोटे से बेटे को गोद में लेकर फूट-फूटकर रो रही थी। दरअसल मृतक कृष्ण कुमार चार बहनों का इकलौता भाई था। उसके पिता चिनाई मिस्त्री का काम करते हैं। जबकि मृतक खुद मजदूरी करता था। परिजनों के अनुसार मृतक कृष्ण कुमार की 2 साल पहले ही शादी हुई थी। उसके एक बेटा है।

ये भी पढ़ें

Ajmer: 60 रुपए Kg वाली मूंगफली से घर बैठे बना रहे 1200 रुपए kg वाला काजू और 800 रुपए kg वाला बादाम, तरीका देखकर पसीने छूटे
अजमेर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Feb 2026 11:40 am

Published on:

06 Feb 2026 11:39 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar: 4 बहनों के इकलौते भाई का शव देखकर मच गया कोहराम, 2 साल पहले हुई थी शादी, छोटे से बेटे को गोद में लेकर फूट-फूटकर रोती रही पत्नी

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

शराब ठेके से 28 हजार रुपए पार कर ले गया युवक, घटना CCTV में कैद 

अलवर

कोर्ट ने सुलझाया क्षेत्राधिकार का मामला, अब सदर थाना ने शुरू की जांच

अलवर

ग्राम उत्थान शिविर: किसानों और आमजन को मिल रहा सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ

अलवर

बहरोड़ में दर्दनाक हादसा: जर्जर भवनों के कागजी सर्वे पर सवाल…

अलवर

सिलीसेढ़ झील पर 7 फरवरी को होगा अलवर बर्ड फेस्टिवल, ये होगी ख़ास बात 

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.