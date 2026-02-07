7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

अलवर

अलवर: पेड़ काटने के विवाद में परिवार में खूनी संघर्ष, बुजुर्ग के सिर में फंसी कुल्हाड़ी, 7 बच्चों के पिता की दर्दनाक मौत

Alwar News: बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र में पेड़ काटने के विवाद में एक ही परिवार के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Anil Prajapat

Feb 07, 2026

Bali Khan

मृतक बली खान। फोटो: पत्रिका

अलवर। बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र में पेड़ काटने के विवाद में एक ही परिवार के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। दो महिलाएं व एक युवक घायल हो गए। अकरम निवासी बैरे ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे उसके पिता बली खान का चचेरा भाई फकरूद्दीन व उसके बेटे यादिल, तारीफ, साहिल और मुनफेद उर्फ मुक्का उनके हिस्से की जमीन पर लगे नीम के पेड़ को काट रहे थे।

बली खान ने उनको पेड़ काटने से मना किया, तो उन्होंने गाली-गलौज कर दी। करीब आधे घंटे बाद पांचों आरोपी टांचिया व फर्सी आदि से लैस होकर आए और बली खान पर हमला कर दिया।

बीच-बचाव करने आए लोगों पर भी हमला

इस दौरान अकरम, उसकी पत्नी व भाभी बीच-बचाव करने आए, तो आरोपियों ने उन पर भी हमला किया। बाद में घायलों को अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने बली खान (70) को मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी विनोद सांवरिया ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी फरार हैं।

सिर में फंस गई कुल्हाड़ी

मृतक बली खान के भाई इमामुद्दीन ने बताया वे खेत पर घर बनाकर रह रहे हैं। उसके भाई बली की हिस्से की जमीन पर नीम का पेड़ है। जिसे फकरूद्दीन जबरन काटना चाहता था। इसको लेकर दोनों के बीच कई दिन से कहासुनी चल रही थी। शुक्रवार को फकरूद्दीन ने बली खान के सिर में कुल्हाड़ी दे मारी। कुल्हाड़ी बली के सिर में फंसी रह गई। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से सामान्य अस्पताल रेफर कर दिया। रास्ते में ही बली खान की मौत हो गई।

बली का परिवार खेतीबाड़ी करता है। उसके 7 बच्चे हैं। हमले में अकरम के सिर में 10 टांके आए हैं। उसकी पत्नी मनीषा की आंख के पास फर्सी से घाव हो गया। उसकी गर्भवती भाभी शबनम के सिर में 5 टांके आए हैं।

Jodhpur Murder Case: 6000 रुपए के लिए पोता बना कातिल, चिता 90% जल चुकी थी तब पहुंची पुलिस; रूह कंपा देगी ये वारदात
जोधपुर
Grandson Killed Grand Mother

Updated on:

07 Feb 2026 10:57 am

Published on:

07 Feb 2026 10:56 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अलवर: पेड़ काटने के विवाद में परिवार में खूनी संघर्ष, बुजुर्ग के सिर में फंसी कुल्हाड़ी, 7 बच्चों के पिता की दर्दनाक मौत

अलवर

राजस्थान न्यूज़

Alwar Tiger Marathon: अलवर में होगी मैराथन, जीतने वालों को मिलेगी 90,37,500 रुपए की राशि, सबसे बड़ा इनाम 6.78 लाख का चेक

Alwar Tiger Marathon
अलवर

अलवर टाइगर मैराथन: 18 हजार से अधिक धावक होंगे शामिल, जबरदस्त उत्साह

अलवर

पूर्व सांसद युवरानी महेन्द्रा कुमारी की जयंती पर कांग्रेसजनों ने दी श्रद्धांजलि

अलवर

35 वीरांगनाएं सम्मानित, 213 ने उठाया नेत्र शिविर का लाभ

अलवर

गोविंदगढ़ स्कूल के विद्यार्थियों ने निभाया पर्यावरणीय दायित्व, 500 से अधिक पौधों की की देखभाल

अलवर
