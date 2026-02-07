अलवर: पेड़ काटने के विवाद में परिवार में खूनी संघर्ष, बुजुर्ग के सिर में फंसी कुल्हाड़ी, 7 बच्चों के पिता की दर्दनाक मौत

मृतक बली खान के भाई इमामुद्दीन ने बताया वे खेत पर घर बनाकर रह रहे हैं। उसके भाई बली की हिस्से की जमीन पर नीम का पेड़ है। जिसे फकरूद्दीन जबरन काटना चाहता था। इसको लेकर दोनों के बीच कई दिन से कहासुनी चल रही थी। शुक्रवार को फकरूद्दीन ने बली खान के सिर में कुल्हाड़ी दे मारी। कुल्हाड़ी बली के सिर में फंसी रह गई। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से सामान्य अस्पताल रेफर कर दिया। रास्ते में ही बली खान की मौत हो गई।