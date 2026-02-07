REEL नहीं REAL स्टोरीः AK-47 चलाने वाला 50000 का इनामी यह गैंगस्टर अब बनेगा प्रोफेसर, पास की NET-JRF परीक्षा

दीक्षांत काफी समय पहले से ही पपला के संपर्क में था। हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में पपला गुर्जर का बदमाशों के बीच रौब देखकर वह उसके जैसा बनने का सपना देखने लगा और इस बीच पढ़ाई एवं परिवार से दूर जाता रहा। 2019 में जब पपला को राजस्थान पुलिस ने पकड़ा और अलवर की बहरोड़ जेल में रखा तो उसे निकालने का जिम्मा दीक्षांत ने उठाया और पूरी कार्रवाई को लीड करते हुए पपला गुर्जर को हवालात से भगा ले गया। उसके बाद पुलिस ने उस पर पचास हजार का इनाम रखा, उसे अरेस्ट किया गया तो वह तीन साल तक लगातार जेल में रहा।