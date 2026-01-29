12 दिन तक खूब रोई, तेरहवीं होते ही भांजे से शादी कर भागी मामी, मामी-भांजे की लव स्टोरी में 11 माह बाद ट्विस्ट

पुलिस जांच के अनुसार, मृतक शंकर की पत्नी रूबी का अपने ही भांजे हरेंद्र के साथ अवैध संबंध था. शंकर इन दोनों के बीच बाधा बन रहा था, इसलिए उसे रास्ते से हटाने के लिए एक खतरनाक योजना बनाई गई। 15 फरवरी 2025 को हरेंद्र अपने मामा शंकर को खेत पर ले गया और उसे शराब में कीटनाशक दवा मिलाकर पिला दी। जहर शरीर में फैलते ही शंकर की मौत हो गई, जिसे पत्नी ने 'ज्यादा शराब पीने' का नाम देकर दबा दिया।