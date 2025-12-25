देवर के प्यार में पत्नी ने रचा खौफनाक षड्यंत्र, सुपारी देकर कराई पति की हत्या, बिहार से गिरफ्तार

जानकारी में सामने आया कि नौ फरवरी को धमेन्द्र और रामसुंदर ने जयपुर में आशानंद से मुलाकात की थी। इस बीच तीनों ने वीकेआई एरिया में ही एक मिठाई की दुकान में मिठाई खाई थी। उसके बाद मौका पाते ही धर्मेन्द्र ने आशानंद को गोली से मरवा दिया। रामसुंदर ने आशानंद के गले में गोली मारी और शव को गाड़ी में अपने साथ ले गए। उसके बाद दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर शव को ठिकाने लगा दिया। गाड़ी में आशानंद की पत्नी भी थी। पुलिस ने बताया कि आशानंद को चलती गाड़ी में बेहद नजदीक से गोली मारी गई थी। गोली गले से आरपार हो गई थी।