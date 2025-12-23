CID ऑफिसर हूं, 20 लाख दो काम हो जाएगा, प्रधानाचार्य ने पति की कथित प्रेमिका के लिए दी सुपारी और फिर…

पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि इस खौफनाक साजिश की नींव ऑस्ट्रेलिया की एक यात्रा के दौरान रखी गई थी। गुजरात के एक सरकारी स्कूल की प्रधानाध्यापक काजल पटेल को अपने पति के विवाहेतर संबंधों का शक था। उसने अपने पति की कथित प्रेमिका आरती पटेल को रास्ते से हटाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में मिले हर्ष पटेल से संपर्क साधा। हर्ष ने खुद को सीआईडी अधिकारी बताकर महिला को झांसे में लिया और हत्या का सौदा 20 लाख रुपये में तय हुआ।