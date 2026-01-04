झुंझुनूं में ATM उखाड़कर ले जा रहे थे बदमाश, शीशा टूटा तो जागे पड़ोसी, 20 लाख की लूट टली

एटीएम को घसीटने के दौरान बूथ में लगे शीशे टूटने की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग जाग गए। पड़ोसियों ने बदमाशों को एटीएम को सड़क तक घसीटते और गाड़ी में डालने का प्रयास करते देखा। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही चूड़ी अजीतगढ़ की ओर गश्त कर रहा पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस ने मंडी से कसेरू बाइपास होते हुए घोड़ीवारा बालाजी तक बदमाशों का पीछा किया, लेकिन कोहरा और कम रोशनी का फायदा उठाकर बदमाश घोड़ीवारा तिराहे से नुआं रोड होते हुए भोजासर की ओर फरार हो गए।