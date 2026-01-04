झुंझुनूं में ATM उखाड़कर ले जा रहे थे बदमाश, शीशा टूटा तो जागे पड़ोसी, 20 लाख की लूट टली

पुलिस थाने में पड़ा एटीएम: फोटो पत्रिका
झुंझुनूं। मुकुंदगढ़ कस्बे की मंडी स्थित बैंक के एटीएम को शनिवार देर रात बदमाशों ने निशाना बनाया। लेकिन पड़ोसियों की सतर्कता से करीब 20 लाख रुपए की बड़ी लूट टल गई। पूरी वारदात एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। बदमाश एटीएम को उखाड़कर ले जाने में असफल रहे और पुलिस की गाड़ी देखकर मौके से फरार हो गए।
थानाधिकारी ताराचंद यादव ने बताया कि शनिवार रात करीब 1.25 बजे काले रंग की कार में सवार 3-4 बदमाश एक्सिस बैंक एटीएम पर पहुंचे। बदमाशों ने पहले सीसीटीवी कैमरों पर काला स्प्रे कर उन्हें निष्क्रिय किया, इसके बाद एटीएम मशीन को रस्सी से बांधकर कार से खींचते हुए बाहर निकाल लिया। एटीएम को गाड़ी में डालने के प्रयास नाकाम रहे। इसी दौरान पुलिस वाहन नजर आते ही बदमाश एटीएम छोड़कर वहां से फरार हो गए।
एटीएम को घसीटने के दौरान बूथ में लगे शीशे टूटने की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग जाग गए। पड़ोसियों ने बदमाशों को एटीएम को सड़क तक घसीटते और गाड़ी में डालने का प्रयास करते देखा। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही चूड़ी अजीतगढ़ की ओर गश्त कर रहा पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा। पुलिस ने मंडी से कसेरू बाइपास होते हुए घोड़ीवारा बालाजी तक बदमाशों का पीछा किया, लेकिन कोहरा और कम रोशनी का फायदा उठाकर बदमाश घोड़ीवारा तिराहे से नुआं रोड होते हुए भोजासर की ओर फरार हो गए।
मुकुंदगढ़ पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक संदिग्ध बदमाश की फोटो जारी की है, जिसने हाथ में चांदी का कड़ा पहन रखा है, जिस पर राजकुमार लिखा है। घटना में प्रयुक्त वाहन की तस्वीर भी पुलिस ने सार्वजनिक की है।
इनका कहना है…
दिन में एटीएम पर सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। रात में गार्ड लगाने को लेकर उच्च स्तर पर बात की जाएगी। बुधवार को एटीएम में करीब 20 लाख रुपए डाले गए थे। एटीएम का रखरखाव सीएमएस कंपनी करती है। मशीन में जमा और निकासी दोनों सुविधाएं हैं। वर्तमान में कितनी नकदी थी, यह सिस्टम जांच के बाद ही स्पष्ट होगा।
-मोहित माथुर, द्वितीय मैनेजर, एक्सिस बैंक, मुकुंदगढ़
