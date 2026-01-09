नवलगढ़ में ‘घूंघट’ की शूटिंग, अभिनेत्री तापसी पन्नू बनीं इंस्पेक्टर दुर्गा

झुंझुनूं। नवलगढ़ के जयपुरिया स्कूल परिसर में इन दिनों बॉलीवुड फिल्म ‘घूंघट’ की शूटिंग चल रही है। फिल्म में अभिनेत्री तापसी पन्नू पुलिस इंस्पेक्टर दुर्गा की भूमिका निभा रही हैं। गुरुवार को सेट पर पुलिस थाना बरवाड़ा से बाहर निकलकर बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होने का दृश्य फिल्माया गया। फिल्म में अभिनेत्री साक्षी तंवर, अभिनेता शौरभ शुक्ला, कुमुद मिश्रा, उदयवीर शंभू सहित अन्य कलाकार भी किरदार निभा रहे हैं।