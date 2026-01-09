9 जनवरी 2026,

झुंझुनू

नवलगढ़ में ‘घूंघट’ की शूटिंग, अभिनेत्री तापसी पन्नू बनीं इंस्पेक्टर दुर्गा

नवलगढ़ के जयपुरिया स्कूल परिसर में इन दिनों बॉलीवुड फिल्म ‘घूंघट’ की शूटिंग चल रही है। फिल्म में अभिनेत्री तापसी पन्नू पुलिस इंस्पेक्टर दुर्गा की भूमिका निभा रही हैं।

झुंझुनू

image

kamlesh sharma

Jan 09, 2026

झुंझुनूं। नवलगढ़ के जयपुरिया स्कूल परिसर में इन दिनों बॉलीवुड फिल्म ‘घूंघट’ की शूटिंग चल रही है। फिल्म में अभिनेत्री तापसी पन्नू पुलिस इंस्पेक्टर दुर्गा की भूमिका निभा रही हैं। गुरुवार को सेट पर पुलिस थाना बरवाड़ा से बाहर निकलकर बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होने का दृश्य फिल्माया गया। फिल्म में अभिनेत्री साक्षी तंवर, अभिनेता शौरभ शुक्ला, कुमुद मिश्रा, उदयवीर शंभू सहित अन्य कलाकार भी किरदार निभा रहे हैं।

अगले 1 महीने तक झुंझुनूं जिले में चलेगी शूटिंग

फिल्म के प्रोडक्शन हाउस बनास मीडिया के प्रबंधक ने बताया कि नवलगढ़ में शुक्रवार तक इस फिल्म की शूटिंग होगी। अगले 1 महीने तक झुंझुनूं जिले के विभिन्न स्थानों पर शूटिंग चलेगी। जिसमें मंडावा, चिराणा, लोहार्गल, रामपुरा सहित अन्य स्थानों का चयन किया गया है। शूटिंग टीम में बाहर से आए करीब 200 लोगों के साथ 20-25 स्थानीय युवाओं को भी अस्थायी रोजगार मिला है।

बॉलीवुड की पसंद बनता नवलगढ़

हेरिटेज सिटी नवलगढ़ में इन दिनों बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के लिए निर्माताओं की विशेष पसंद बनता जा रहा है। पिछले दिनों बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन, अनन्या पाण्डे, जैकी श्रॉफ सहित अन्य मशहूर कलाकार बॉलीवुड फिल्म तू मेरा मैं तेरी, मैं तेरी तू मेरा की शूटिंग के लिए लंबे समय तक नवलगढ़ में रूके थे।

Published on:

09 Jan 2026 04:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / नवलगढ़ में ‘घूंघट’ की शूटिंग, अभिनेत्री तापसी पन्नू बनीं इंस्पेक्टर दुर्गा

