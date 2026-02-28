Crime News: राजस्थान रोडवेज बस में महिला का मंगलसूत्र चोरी, तलाशी पर मचा बवाल

कोतवाली थानाधिकारी श्रवणकुमार नील ने बताया कि धनूरी निवासी एक बुजुर्ग महिला अपनी पुत्रवधू शालू सोनी के साथ इलाज के लिए झुंझुनूं आई थी। उपचार के बाद दोनों सास-बहू गांव लौटने के लिए रोडवेज बस में सवार हुईं। बस में भीड़ अधिक होने के कारण चढ़ते समय धक्का-मुक्की की स्थिति बनी रही। इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने शालू सोनी के गले से सोने का मंगलसूत्र तोड़ लिया।