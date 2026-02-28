Jhunjhunu News: सीएम भजनलाल ने खोला विकास का पिटारा, झुंझुनूं जिले के लिए की कई अहम घोषणाएं

सबसे बड़ी सौगात सड़कों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण को लेकर मिली है। गाडाखेड़ा-शाहपुर-श्यामपुरा मैनाना-पालोता-बुहाना मार्ग के 12.5 किलोमीटर हिस्से के चौड़ाईकरण और मजबूतीकरण के लिए 9 करोड़ 98 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। लंबे समय से यह सड़क जर्जर हालत में थी। इसी प्रकार रामपुरा से डाबड़ी धीर सिंह तक 10 किलोमीटर डामर सड़क के चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 7 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।