झुंझुनूं: गांव की महिलाओं का अनूठा संकल्प, गोसेवा के लिए एक रुपए प्रतिदिन जुटा रही महिलाएं

नवलगढ़ (झुंझुनूं)। दृढ़ इच्छाशक्ति और सामूहिक संकल्प से बड़े सामाजिक कार्य कैसे संभव होते हैं, इसकी प्रेरक मिसाल नवलगढ़ उपखंड के बड़वासी गांव की महिलाओं ने पेश की है। गांव की महिलाओं ने महज एक रुपए प्रतिदिन के संकल्प से गोसेवा को नया आयाम दिया है।
दरअसल बड़वासी गांव में 6 अप्रेल 2025 को श्रीगोपाल गोशाला का शुभारंभ हुआ। इसी अवसर पर बालाजी महिला भजन मंडली से जुड़ी महिलाओं ने गोमाता की सेवा के लिए प्रति महिला प्रतिदिन एक रुपए जमा करने का संकल्प लिया। इस छोटे-से संकल्प ने आज बड़ा स्वरूप ले लिया है।
शुक्रवार को महिलाओं ने ‘मेरा संकल्प-एक रुपए प्रतिदिन’ अभियान के तहत गोशाला में गोमाता के लिए आहार और नकद राशि का सहयोग किया। महिलाओं ने 2 कट्टा खळ, 2 कट्टा चूरी, 2 कार्टून गुड़, चने की दाल सहित 13 हजार 121 रुपए नकद भेंट कर समाज के सामने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया।
सहयोग सामग्री भेंट करने के बाद महिलाओं ने गोशाला परिसर में भजन-कीर्तन किया। इस दौरान महिलाओं ने एक और बड़ा संकल्प लेते हुए जनवरी 2027 तक प्रतिदिन एक-एक रुपए जोड़कर गोशाला को एक लाख रुपए से अधिक की राशि प्रदान करने की घोषणा की।
इस संकल्प अभियान से अब तक 50 से अधिक महिलाएं जुड़ चुकी हैं। गोशाला समिति अध्यक्ष एडवोकेट कमलेश कुमावत ने महिलाओं की इस पहल को गोसेवा के प्रति समर्पण और सामाजिक चेतना का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। इस संकल्प पहल में संतोष कुमावत, पुष्पा सोनी, मुन्नी पारीक, भगवती देवी, प्रेम कंवर, मंजू, संतोष जांगिड़, विमला पारीक, सुभाष देवी, कमला देवी सीगड़, आरती कारगवाल सहित सहयोगी महिलाओं की सराहनीय भूमिका रही।
