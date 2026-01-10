झुंझुनूं: गांव की महिलाओं का अनूठा संकल्प, गोसेवा के लिए एक रुपए प्रतिदिन जुटा रही महिलाएं

इस संकल्प अभियान से अब तक 50 से अधिक महिलाएं जुड़ चुकी हैं। गोशाला समिति अध्यक्ष एडवोकेट कमलेश कुमावत ने महिलाओं की इस पहल को गोसेवा के प्रति समर्पण और सामाजिक चेतना का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। इस संकल्प पहल में संतोष कुमावत, पुष्पा सोनी, मुन्नी पारीक, भगवती देवी, प्रेम कंवर, मंजू, संतोष जांगिड़, विमला पारीक, सुभाष देवी, कमला देवी सीगड़, आरती कारगवाल सहित सहयोगी महिलाओं की सराहनीय भूमिका रही।