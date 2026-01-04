झुंझुनूं में सोशल मीडिया पर पिस्टल के साथ डाला फोटो, ग्राम विकास अधिकारी गिरफ्तार

थानाधिकारी बनवारीलाल यादव ने बताया कि बृजपुरा निवासी प्रदीप चौधरी का पिस्टल के साथ फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। सूचना पर पुलिस टीम को पंचायत मुख्यालय भेजा गया। लेकिन वहां चौधरी नहीं मिला। इस पर मामले की सूचना बुहाना थाना पुलिस को दी गई। बुहाना थाना पुलिस के एसआई रामेश्वरलाल ने कार्रवाई करते हुए प्रदीप चौधरी को बृजपुरा गांव से गिरफ्तार कर लिया।