झुंझुनूं: युवती के ब्लॉक करने से था नाराज, हथियार लोड करते समय खुद को लगी गोली, युवक गिरफ्तार

सूरजगढ़ (झुंझुनूं)। काकोड़ा में 28 दिसंबर को हुई गोली चलने की घटना का पुलिस ने बुधवार को खुलासा कर दिया। जांच में सामने आया कि युवक को गोली किसी और ने नहीं, बल्कि उसने स्वयं चलाई थी। इंस्टाग्राम पर युवती के ब्लॉक किए जाने पर तनावग्रस्त युवक ने आत्महत्या का प्रयास किया था। इसी दौरान हथियार लोड करते समय अचानक गोली चल गई, जो उसके बाएं हाथ में लग गई। पुलिस ने आरोपी काकोड़ा निवासी अजय उर्फ दीपू (23) पुत्र राजकुमार बावरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा और 8 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं।