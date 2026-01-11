शहादत को सलाम: पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड को ढेर करने वाले शहीद श्योराम की दास्तां, 6 साल से वीरांगना को नौकरी का इंतजार

शहीद श्योराम गुर्जर 7 जुलाई 2000 को भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। उनके दो पुत्र खुशांक और दुर्जांश हैं। बड़ा पुत्र खुशांक पिता की शहादत के समय 4 वर्ष का था, जबकि छोटा पुत्र दुर्जांश उस समय वीरांगना के पेट में था। उसका जन्म श्योराम की शहादत के 18 दिन बाद 7 मार्च 2019 को हुआ। शहीद के छोटे भाई रूपचंद सेना से सेवानिवृत्त हैं। उन्होंने भाई के शहीद होने के बाद परिवार को देखते हुए सेना से सेवानिवृत्ति ले ली।