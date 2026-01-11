11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

राजस्थान पुलिस अकादमी में नियुक्ति पत्र पाकर भावुक हुए नव आरक्षक, बोले- मेहनत और ईमानदारी से करेंगे प्रदेश की सेवा

राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में नव चयनित आरक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। नियुक्ति पत्र पाकर युवाओं के चेहरे खुशी और गर्व से खिल उठे। कई नव आरक्षक भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया ने मेहनती युवाओं के सपनों को साकार किया है।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Jan 11, 2026

Rajasthan Police Academy New Constables

बस्सी निवासी ज्योति को नियुक्ति पत्र मिलने पर दुलार करती मां लाली (फोटो- पत्रिका)

जयपुर: राजस्थान पुलिस अकादमी में जब नव नियुक्त कांस्टेबलों के हाथों में नियुक्ति पत्र पहुंचे तो आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। किसी ने इस सफलता को पारदर्शी भर्ती व्यवस्था का परिणाम बताया, तो किसी ने इसे माता-पिता और गुरुओं का आशीर्वाद।

मंच से लेकर मैदान तक एक ही स्वर गूंज रहा था ‘अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम वर्दी की गरिमा को बनाए रखें और पूरी निष्ठा से जनता की सेवा करें।’ कोई कार्यक्रम में मौजूद अपने माता-पिता से आशीर्वाद ले रहा था तो किसी को परिजन दुलार रहे थे।

चारों तरफ भावुक कर देने वाले पल भी नजर आ रहे थे। वहीं, वर्दी में तैनात पुलिसकर्मी नए कांस्टेबलों को नियमों की जानकारी देते नजर आए। नव नियुक्त कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र के साथ नए कानूनों की किताब भी दी गई। इन नव आरक्षकों की बातों में सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का भाव भी साफ नजर आया।

नव नियुक्त कांस्टेबलों की जुबानी

चूरू निवासी कलावती ने कहा, यह भर्ती पूरी तरह पारदर्शी रही। इसी वजह से मुझे कांस्टेबल बनने का अवसर मिला। इसके लिए मैं केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल से धन्यवाद करती हूं। आज मुझे अपने संघर्ष पर गर्व हो रहा है।

डीडवाना-कुचामन क्षेत्र की पूजा ने कहा, यह पल मेरे लिए सबसे गर्व का क्षण है। खुद केन्द्रीय गृह मंत्री नियुक्ति पत्र देने आए हैं, यह हमारे लिए सम्मान की बात है। हम पूरी मेहनत और लगन से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे।

नागौर निवासी विमला ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता को देते हुए कहा, मेरे माता-पिता ने हर कदम पर मेरा हौसला बढ़ाया। उन्होंने ही मुझे देश और राजस्थान की सुरक्षा के लिए पुलिस सेवा में आने के लिए प्रेरित किया। आज उनका सपना पूरा हुआ है।

सवाईमाधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा निवासी सपना ने कहा, हर परीक्षा में फर्जीवाड़े की खबरें सुनकर उम्मीद टूट जाती थी कि कभी सरकारी नौकरी मिल पाएगी। लेकिन इस सरकार ने बड़ी संख्या में कांस्टेबल पद निकाले और बिना किसी फर्जीवाड़े के परीक्षा करवाई। इसी वजह से मुझे मौका मिला।

नव नियुक्त कांस्टेबल जितेंद्र चौधरी ने कहा, इस सफलता का श्रेय मैं मामा, पिता और गुरुजनों को देता हूं। उन्होंने हमेशा सही राह दिखाई। मेरी बस यही उम्मीद है कि जैसे हमारी परीक्षा निष्पक्ष हुई, वैसे ही आगे भी सभी प्रतियोगी परीक्षाएं ईमानदारी से हों।

60 दिन में 86 और 90 दिन में 95 प्रतिशत मामलों का निस्तारण : डीजीपी

डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि राजस्थान पुलिस आज न केवल सशक्त हो रही है, बल्कि न्याय प्रणाली को तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाने में देश में अग्रणी भूमिका निभा रही है। न्याय संहिताओं के क्रियान्वयन में राजस्थान 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तीसरे स्थान पर है।

ये भी पढ़ें

कोटा के नयापुरा में गाय के बछड़े का कटा सिर मिलने से हड़कंप, बजरंग दल का उग्र प्रदर्शन, सड़क जाम कर किया प्रदर्शन
कोटा
Kota News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Jan 2026 02:25 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान पुलिस अकादमी में नियुक्ति पत्र पाकर भावुक हुए नव आरक्षक, बोले- मेहनत और ईमानदारी से करेंगे प्रदेश की सेवा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur Accident: बिना इंश्योरेंस और ओवरस्पीडिंग के दौड़ रही थी लग्जरी कार; कई चालान पहले से पेंडिंग, जिम्मेदार अब जागे

Jaipur Audi car accident (Patrika Photo)
जयपुर

CM भजनलाल का बड़ा एलान: राजस्थान बनेगा साइबर क्राइम कंट्रोल और महिला सुरक्षा का मॉडल, कांस्टेबलों को कहा- सोने पर सुहागा

CM Bhajanlal Sharma
जयपुर

Jaipur Accident: 4 को पकड़ा, 2 की तलाश…सर्कल से टकराई थी कार, एयरबैग खुले फिर भी रफ्तार नहीं थमी, जो सामने आया रौंद डाला

Jaipur Audi car accident
जयपुर

Jaipur Audi Accident: गुस्साई भीड़ ने 4 आरोपियों को पुलिस के हवाले किया था तो भागे कैसे? ‘मदद की बजाय हल्का बल प्रयोग किया’

Jaipur Audi Accident
जयपुर

जामडोली स्थित सामाजिक न्याय संकुल का मामला: दस साल से प्रस्तावित है सरकारी डिस्पेंसरी, लेकिन अब तक कागजों में

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.