राजस्थान पुलिस अकादमी में नियुक्ति पत्र पाकर भावुक हुए नव आरक्षक, बोले- मेहनत और ईमानदारी से करेंगे प्रदेश की सेवा

बस्सी निवासी ज्योति को नियुक्ति पत्र मिलने पर दुलार करती मां लाली (फोटो- पत्रिका)
जयपुर: राजस्थान पुलिस अकादमी में जब नव नियुक्त कांस्टेबलों के हाथों में नियुक्ति पत्र पहुंचे तो आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। किसी ने इस सफलता को पारदर्शी भर्ती व्यवस्था का परिणाम बताया, तो किसी ने इसे माता-पिता और गुरुओं का आशीर्वाद।
मंच से लेकर मैदान तक एक ही स्वर गूंज रहा था ‘अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम वर्दी की गरिमा को बनाए रखें और पूरी निष्ठा से जनता की सेवा करें।’ कोई कार्यक्रम में मौजूद अपने माता-पिता से आशीर्वाद ले रहा था तो किसी को परिजन दुलार रहे थे।
चारों तरफ भावुक कर देने वाले पल भी नजर आ रहे थे। वहीं, वर्दी में तैनात पुलिसकर्मी नए कांस्टेबलों को नियमों की जानकारी देते नजर आए। नव नियुक्त कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र के साथ नए कानूनों की किताब भी दी गई। इन नव आरक्षकों की बातों में सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का भाव भी साफ नजर आया।
चूरू निवासी कलावती ने कहा, यह भर्ती पूरी तरह पारदर्शी रही। इसी वजह से मुझे कांस्टेबल बनने का अवसर मिला। इसके लिए मैं केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल से धन्यवाद करती हूं। आज मुझे अपने संघर्ष पर गर्व हो रहा है।
डीडवाना-कुचामन क्षेत्र की पूजा ने कहा, यह पल मेरे लिए सबसे गर्व का क्षण है। खुद केन्द्रीय गृह मंत्री नियुक्ति पत्र देने आए हैं, यह हमारे लिए सम्मान की बात है। हम पूरी मेहनत और लगन से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे।
नागौर निवासी विमला ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता को देते हुए कहा, मेरे माता-पिता ने हर कदम पर मेरा हौसला बढ़ाया। उन्होंने ही मुझे देश और राजस्थान की सुरक्षा के लिए पुलिस सेवा में आने के लिए प्रेरित किया। आज उनका सपना पूरा हुआ है।
सवाईमाधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा निवासी सपना ने कहा, हर परीक्षा में फर्जीवाड़े की खबरें सुनकर उम्मीद टूट जाती थी कि कभी सरकारी नौकरी मिल पाएगी। लेकिन इस सरकार ने बड़ी संख्या में कांस्टेबल पद निकाले और बिना किसी फर्जीवाड़े के परीक्षा करवाई। इसी वजह से मुझे मौका मिला।
नव नियुक्त कांस्टेबल जितेंद्र चौधरी ने कहा, इस सफलता का श्रेय मैं मामा, पिता और गुरुजनों को देता हूं। उन्होंने हमेशा सही राह दिखाई। मेरी बस यही उम्मीद है कि जैसे हमारी परीक्षा निष्पक्ष हुई, वैसे ही आगे भी सभी प्रतियोगी परीक्षाएं ईमानदारी से हों।
डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि राजस्थान पुलिस आज न केवल सशक्त हो रही है, बल्कि न्याय प्रणाली को तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाने में देश में अग्रणी भूमिका निभा रही है। न्याय संहिताओं के क्रियान्वयन में राजस्थान 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तीसरे स्थान पर है।
