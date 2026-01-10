10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Amit Shah Jaipur Visit: नवचयनित कॉन्स्टेबलों को अमित शाह ने सौंपा नियुक्ति पत्र, बोले- योग्यता से मिली नौकरी

राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 9000 नव नियुक्त कॉन्स्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और पुलिस बल को नई मजबूती दी है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Jan 10, 2026

Union Home Minister Amit Shah, Amit Shah, Amit Shah Jaipur Visit, Amit Shah in Jaipur, appointment letter to constable, Jaipur News, Rajasthan News, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अमित शाह, अमित शाह जयपुर विजिट, अमित शाह इन जयपुर, कॉन्स्टेबल को नियुक्ति पत्र, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

कार्यक्रम को संबोधित करते अमित शाह। फोटो- पत्रिका

जयपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में 9000 नव नियुक्त कॉन्स्टेबल को नियुक्ति पत्र दिए। राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में शाह ने कहा कि आज 9000 कॉन्स्टेबलों को किसी सिफारिश नहीं अपनी योग्यता से नियुक्ति मिली है। कोई राज्य तभी आगे आ सकता है, जब नियुक्ति पारदर्शिता से की हो।

शाह ने कहा कि यह दिन राजस्थान पुलिस और कानून-व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर नए जवान पुलिस बल से जुड़ रहे हैं। नियुक्ति पाने वालों में 2500 से अधिक महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया बिना सिफारिश और बिना खर्च के, पूर्ण पारदर्शिता के साथ टेक्नोलॉजी आधारित तरीके से पूरी की गई है।

'पारदर्शी भर्ती किसी राज्य की प्रगति का आधार'

गृह मंत्री ने कहा कि पारदर्शी भर्ती किसी राज्य की प्रगति का आधार होती है और भजनलाल शर्मा सरकार ने पेपर लीक की समस्या खत्म करते हुए भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाया। शाह के अनुसार, प्रशिक्षण पूरा करने के बाद यह बैच भारतीय न्याय संहिता के लागू होने के बाद राजस्थान पुलिस में शामिल होने वाला पहला बैच होगा।

उन्होंने कहा कि नई न्याय संहिता से पुलिस, अभियोजन, जेल, एफएसएल और अदालत, पांचों स्तंभ तकनीक से जुड़े हैं और इससे नागरिकों को तेजी से न्याय मिलेगा। शाह ने दावा किया कि राजस्थान में कानून-व्यवस्था में सुधार हुआ है और गंभीर अपराधों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि अपराधों में कमी से निवेश का माहौल बेहतर हुआ है और राजस्थान भविष्य में निवेश का बड़ा केंद्र बन सकता है।

राजस्थान पुलिस की चुनौती और जिम्मेदारी

अमित शाह ने कहा कि राजस्थान पुलिस देश की सबसे चुनौतीपूर्ण पुलिस फोर्स में से एक है। एक ओर अंतरराष्ट्रीय सीमा, दूसरी ओर चंबल क्षेत्र, साथ ही अजमेर शरीफ, नाथद्वारा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जैसे विश्व प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थल, दुर्ग और अभ्यारण्य, इन सभी की सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी है, जिससे चुनौतियां कई गुना बढ़ जाती हैं। शाह ने नव नियुक्त कॉन्स्टेबलों को प्रशिक्षण के दौरान पूरी निष्ठा से तैयारी करने और सुरक्षित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने का आह्वान किया।

यह वीडियो भी देखें

सीएम भजनलाल शर्मा ने कही ये बात

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज नवचयनित कॉन्स्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों यह मिलना ‘सोने पर सुहागा’ है। सीएम ने कहा कि औपनिवेशिक कानून समाप्त हो चुके हैं और देश में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं, जिससे न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता आई है और पीड़ित को त्वरित न्याय संभव हुआ है। कार्यक्रम में मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का वर्चुअल उद्घाटन भी हुआ और चूरू जिले के रतननगर पुलिस थाने को सम्मानित किया गया।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Amit Shah Jaipur Visit : ‘अमित शाह, राजस्थान में आपका स्वागत है…’, फिर अशोक गहलोत ने दागे दनादन सवाल, जानें क्या?
जयपुर
Amit Shah welcome to Rajasthan then Ashok Gehlot fired a questions barrage Know what

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Jan 2026 06:03 pm

Published on:

10 Jan 2026 05:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Amit Shah Jaipur Visit: नवचयनित कॉन्स्टेबलों को अमित शाह ने सौंपा नियुक्ति पत्र, बोले- योग्यता से मिली नौकरी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

संपादकीय: अंतरिक्ष में डेटा सेंटर से बढ़ेगी भारत की धाक

ओपिनियन

RPSC 2026 Syllabus Out: आरपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का सिलेबस जारी, यहां देखें नया एग्जाम पैटर्न

RPSC RAS Syllabus 2026
शिक्षा

तकनीक ने बदली भाषा की दिशा: हिंदी का बढ़ रहा कद

ओपिनियन

RSSB: थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 परीक्षा के लिए इस तारीख को जारी होगा एडमिट कार्ड

RSSB
शिक्षा

बेंगलूरु ट्रैफिक से तंग आकर इंजीनियर ने बनाया AI हेलमेट, उल्लंघन पर पुलिस को भेजता है सबूत, राजस्थान में भी इसकी जरूरत

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.