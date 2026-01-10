Amit Shah Jaipur Visit: नवचयनित कॉन्स्टेबलों को अमित शाह ने सौंपा नियुक्ति पत्र, बोले- योग्यता से मिली नौकरी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज नवचयनित कॉन्स्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों यह मिलना ‘सोने पर सुहागा’ है। सीएम ने कहा कि औपनिवेशिक कानून समाप्त हो चुके हैं और देश में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं, जिससे न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता आई है और पीड़ित को त्वरित न्याय संभव हुआ है। कार्यक्रम में मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का वर्चुअल उद्घाटन भी हुआ और चूरू जिले के रतननगर पुलिस थाने को सम्मानित किया गया।