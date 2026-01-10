Amit Shah Jaipur Visit: नवचयनित कॉन्स्टेबलों को अमित शाह ने सौंपा नियुक्ति पत्र, बोले- योग्यता से मिली नौकरी

कार्यक्रम को संबोधित करते अमित शाह। फोटो- पत्रिका
जयपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में 9000 नव नियुक्त कॉन्स्टेबल को नियुक्ति पत्र दिए। राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में शाह ने कहा कि आज 9000 कॉन्स्टेबलों को किसी सिफारिश नहीं अपनी योग्यता से नियुक्ति मिली है। कोई राज्य तभी आगे आ सकता है, जब नियुक्ति पारदर्शिता से की हो।
शाह ने कहा कि यह दिन राजस्थान पुलिस और कानून-व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर नए जवान पुलिस बल से जुड़ रहे हैं। नियुक्ति पाने वालों में 2500 से अधिक महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया बिना सिफारिश और बिना खर्च के, पूर्ण पारदर्शिता के साथ टेक्नोलॉजी आधारित तरीके से पूरी की गई है।
गृह मंत्री ने कहा कि पारदर्शी भर्ती किसी राज्य की प्रगति का आधार होती है और भजनलाल शर्मा सरकार ने पेपर लीक की समस्या खत्म करते हुए भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाया। शाह के अनुसार, प्रशिक्षण पूरा करने के बाद यह बैच भारतीय न्याय संहिता के लागू होने के बाद राजस्थान पुलिस में शामिल होने वाला पहला बैच होगा।
उन्होंने कहा कि नई न्याय संहिता से पुलिस, अभियोजन, जेल, एफएसएल और अदालत, पांचों स्तंभ तकनीक से जुड़े हैं और इससे नागरिकों को तेजी से न्याय मिलेगा। शाह ने दावा किया कि राजस्थान में कानून-व्यवस्था में सुधार हुआ है और गंभीर अपराधों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि अपराधों में कमी से निवेश का माहौल बेहतर हुआ है और राजस्थान भविष्य में निवेश का बड़ा केंद्र बन सकता है।
अमित शाह ने कहा कि राजस्थान पुलिस देश की सबसे चुनौतीपूर्ण पुलिस फोर्स में से एक है। एक ओर अंतरराष्ट्रीय सीमा, दूसरी ओर चंबल क्षेत्र, साथ ही अजमेर शरीफ, नाथद्वारा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जैसे विश्व प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थल, दुर्ग और अभ्यारण्य, इन सभी की सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी है, जिससे चुनौतियां कई गुना बढ़ जाती हैं। शाह ने नव नियुक्त कॉन्स्टेबलों को प्रशिक्षण के दौरान पूरी निष्ठा से तैयारी करने और सुरक्षित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज नवचयनित कॉन्स्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों यह मिलना ‘सोने पर सुहागा’ है। सीएम ने कहा कि औपनिवेशिक कानून समाप्त हो चुके हैं और देश में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं, जिससे न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता आई है और पीड़ित को त्वरित न्याय संभव हुआ है। कार्यक्रम में मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का वर्चुअल उद्घाटन भी हुआ और चूरू जिले के रतननगर पुलिस थाने को सम्मानित किया गया।
