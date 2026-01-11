कोटा के नयापुरा में गाय के बछड़े का कटा सिर मिलने से हड़कंप, बजरंग दल का उग्र प्रदर्शन, सड़क जाम कर किया प्रदर्शन

हालांकि, जाम खुलने के बाद भी एहतियात के तौर पर क्षेत्र में पुलिस बल तैनात रखा गया। पुलिस ने आसपास के इलाकों में भी गश्त बढ़ा दी है। नयापुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है।