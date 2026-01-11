कोटा के नयापुरा में गाय के बछड़े का कटा सिर मिलने से हड़कंप, बजरंग दल का उग्र प्रदर्शन, सड़क जाम कर किया प्रदर्शन

बजरंग दल का उग्र प्रदर्शन (फोटो- पत्रिका)
Kota News: कोटा के नयापुरा थाना क्षेत्र में गाय के बछड़े का कटा हुआ सिर मिलने से शनिवार को क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। घटना की सूचना मिलते ही बजरंग दल सहित अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर एकत्र हो गए और जोरदार विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया।
आक्रोशित लोगों ने इस घटना को धार्मिक भावनाओं से जोड़ते हुए कड़ी आपत्ति जताई और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने नयापुरा सर्कल पर सड़क जाम कर दी, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया।
जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और राहगीरों व वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ देर बाद प्रदर्शनकारियों ने अग्रसेन चौराहे पर भी जाम लगाने का प्रयास किया, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई।
सूचना पर डीएसपी पूनम चौहान और नयापुरा थाना सीआई विनोद कुमार पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उन्हें शांत करने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े रहे।
हालात को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर बुलाया गया, ताकि कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके। प्रदर्शनकारियों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती गई, जिससे पुलिस को स्थिति संभालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।
करीब 20 मिनट तक जाम की स्थिति बनी रही। पुलिस अधिकारियों ने समझाइश कर प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद जाकर प्रदर्शनकारियों ने जाम खोला और यातायात बहाल हुआ।
हालांकि, जाम खुलने के बाद भी एहतियात के तौर पर क्षेत्र में पुलिस बल तैनात रखा गया। पुलिस ने आसपास के इलाकों में भी गश्त बढ़ा दी है। नयापुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है।
