11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

कोटा

कोटा के नयापुरा में गाय के बछड़े का कटा सिर मिलने से हड़कंप, बजरंग दल का उग्र प्रदर्शन, सड़क जाम कर किया प्रदर्शन

नयापुरा थाना क्षेत्र में गाय के बछड़े का कटा सिर मिलने से तनाव फैल गया। बजरंग दल समेत अन्य संगठनों ने विरोध प्रदर्शन कर नयापुरा सर्कल और अग्रसेन चौराहे पर जाम लगाया। सूचना पर डीएसपी पूनम चौहान और सीआई विनोद कुमार पहुंचे।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Arvind Rao

Jan 11, 2026

Kota News

बजरंग दल का उग्र प्रदर्शन (फोटो- पत्रिका)

Kota News: कोटा के नयापुरा थाना क्षेत्र में गाय के बछड़े का कटा हुआ सिर मिलने से शनिवार को क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। घटना की सूचना मिलते ही बजरंग दल सहित अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर एकत्र हो गए और जोरदार विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया।

आक्रोशित लोगों ने इस घटना को धार्मिक भावनाओं से जोड़ते हुए कड़ी आपत्ति जताई और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने नयापुरा सर्कल पर सड़क जाम कर दी, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया।

जाम के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और राहगीरों व वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ देर बाद प्रदर्शनकारियों ने अग्रसेन चौराहे पर भी जाम लगाने का प्रयास किया, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई।

सूचना पर पहुंची पुलिस

सूचना पर डीएसपी पूनम चौहान और नयापुरा थाना सीआई विनोद कुमार पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उन्हें शांत करने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े रहे।

हालात को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर बुलाया गया, ताकि कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके। प्रदर्शनकारियों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती गई, जिससे पुलिस को स्थिति संभालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।

करीब 20 मिनट तक जाम की स्थिति बनी रही। पुलिस अधिकारियों ने समझाइश कर प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद जाकर प्रदर्शनकारियों ने जाम खोला और यातायात बहाल हुआ।

हालांकि, जाम खुलने के बाद भी एहतियात के तौर पर क्षेत्र में पुलिस बल तैनात रखा गया। पुलिस ने आसपास के इलाकों में भी गश्त बढ़ा दी है। नयापुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है।

ये भी पढ़ें

Ajmer News: अवैध एंट्री वसूली मामला, नसीराबाद बीजेपी मंडल अध्यक्ष निलंबित, ACB रिमांड पर पूछताछ जारी
अजमेर
Ajmer Nasirabad BJP Mandal President Sanjay Yadav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Jan 2026 12:05 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / कोटा के नयापुरा में गाय के बछड़े का कटा सिर मिलने से हड़कंप, बजरंग दल का उग्र प्रदर्शन, सड़क जाम कर किया प्रदर्शन

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर अनियंत्रित होकर पलटी कार, एक की मौत, हरियाणा से उज्जैन जा रहे थे पांच युवक

कोटा

सोमनाथ में स्वाभिमान का शंखनाद, हर तरफ ओमकार की गूंज, देखें तस्वीरें

Somnath-Gujrat
कोटा

Kota: दोस्त को बचाने के चक्कर में हुई दर्दनाक मौत, नहर किनारे बैठकर शराब पार्टी कर रहे थे, पानी लेने उतरा तो बहा

Youth-Died
कोटा

Kota: मुकुंदरा हिल्स में रणथम्भौर के ‘सुल्तान’ बाघ टी-2408 की दहाड़; बाघिन कनकटी के साथ बनाएगा जोड़ी

रणथम्भौर का ‘सुल्तान’ बाघ टी-2408 मुकुंदरा हिल्स में शिफ्ट, पत्रिका फोटो
कोटा

कोटा पुलिस और हिस्ट्रीशीटर आदिल मिर्जा के बीच मुठभेड़, 5 मिनट तक होती रही फायरिंग, किशनपुरा गांव बना छावनी

Kota Police History Sheeter Encounter
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.