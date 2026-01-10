Ajmer News: अवैध एंट्री वसूली मामला, नसीराबाद बीजेपी मंडल अध्यक्ष निलंबित, ACB रिमांड पर पूछताछ जारी

एसीबी ने अवैध एंट्री वसूली के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए एक साथ छह शहरों में कार्रवाई की। एसीबी की 12 टीमों ने ब्यावर, नसीराबाद, विजयनगर, केकड़ी, किशनगढ़ और अजमेर में एक साथ छापेमारी की। जांच में सामने आया कि परिवहन विभाग के कुछ अधिकारी-कर्मचारी निजी दलालों के साथ मिलकर राष्ट्रीय राजमार्गों से गुजरने वाले परिवहन वाहनों से प्रति वाहन 600 से 1000 रुपए तक की अवैध वसूली कर रहे थे।