जयपुर में बेकाबू लग्जरी कार का तांडव: 100 की रफ्तार से 18 लोगों को रौंदा, 1 की मौत, 100 मीटर तक कुचलती गई

Jaipur Audi Car Accident: राजधानी जयपुर में पत्रकार कॉलोनी मुहाना वंदे मातरम रोड स्थित खरवास सर्कल पर शुक्रवार रात नौ बजे बेकाबू लग्जरी कार ने ऐसा कहर बरपाया कि चंद सेकेंड में सड़क पर चीख-पुकार मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, 100 किमी प्रति घंटे से अधिक रफ्तार में दौड़ रही लग्जरी कार ने सड़क किनारे बैठे लोगों को रौंद दिया।