जयपुर

जयपुर में बेकाबू लग्जरी कार का तांडव: 100 की रफ्तार से 18 लोगों को रौंदा, 1 की मौत, 100 मीटर तक कुचलती गई

Jaipur Accident: जयपुर के मुहाना वंदे मातरम रोड पर बेकाबू लग्जरी ऑडी कार ने कहर बरपाया। हादसे में भीलवाड़ा निवासी रमेश बैरवा की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हुए। तेज रफ्तार कार 7 थड़ी-ठेलों से टकराई।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Jan 10, 2026

Jaipur Audi Car Accident

Jaipur Audi Car Accident (Patrika Photo)

Jaipur Audi Car Accident: राजधानी जयपुर में पत्रकार कॉलोनी मुहाना वंदे मातरम रोड स्थित खरवास सर्कल पर शुक्रवार रात नौ बजे बेकाबू लग्जरी कार ने ऐसा कहर बरपाया कि चंद सेकेंड में सड़क पर चीख-पुकार मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, 100 किमी प्रति घंटे से अधिक रफ्तार में दौड़ रही लग्जरी कार ने सड़क किनारे बैठे लोगों को रौंद दिया।

बता दें कि हादसे में 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि भीलवाड़ा निवासी रमेश बैरवा की मौत हो गई। कार में चार लोग सवार थे। मौके पर जुटी भीड़ ने चारों को पकड़कर जमकर पीटा।

इस दौरान तीन लोग भीड़ के चंगुल से छूटकर भाग गए, जबकि एक को मौके पर पहुंची पुलिस ने छुड़ाया और अपनी कस्टडी में ले गई। घटना स्थल पर कार ने 7 थड़ी-ठेलों को टक्कर मारी। कार दमन-दीव नंबर की है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या बताया

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तेज रफ्तार कार वंदे मातरम रोड से मुहाना की तरफ जा रही थी। तभी रफ्तार अधिक होने के कारण घुमाव में सर्कल से टकराकर बेकाबू हो गई और कुछ दूर जाकर सड़क किनारे कुर्सी पर बैठे और पास में खड़े लोगों को चपेट में ले लिया।

इसके बाद सड़क किनारे लगी थड़ियां और ठेले चपेट में आ गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक ठेले के दो टुकड़े हो गए। लोग संभल भी नहीं पाए थे कि कार ने एक के बाद एक 15 लोगों को चपेट में ले लिया। घायलों में ठेला संचालक, उस पर काम करने वाले और ग्राहक शामिल हैं।

चार की हालत गंभीर, रेफर किया

हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को निजी वाहन व एंबुलेंस से जयपुरिया हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां चार की हालत गंभीर होने पर उन्हें एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया गया।

कुछ घायलों को निजी अस्पतालों में पहुंचाया गया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त ऑडी को जब्त कर कार चालक के संबंध में पड़ताल की तो पता चला की चूरू निवासी दिनेश जाट यह गाड़ी चला रहा था। पकड़ा गया युवक चालक का साथी है।

रुकने से बचीं कई जानें, पलटी कार

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इतने थड़ी-ठेलों से टकराने के बाद एक पेड़ से टकराकर कार रुक गई। मौके पर बड़ी संख्या में ठेले थे और 50-60 लोग मौजूद थे। कार नहीं रुकती तो और कई लोग उसकी चपेट में आ जाते।

लोगों ने कार को पलटकर उसके नीचे फंसे युवक को बाहर निकाला। कार सवार ने शराब पी रखी थी या फिर किसी अन्य नशे में था, इस संबंध में भी पुलिस जांच कर रही है।

Published on:

10 Jan 2026 02:49 am

Published on: 10 Jan 2026 02:49 am
Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में बेकाबू लग्जरी कार का तांडव: 100 की रफ्तार से 18 लोगों को रौंदा, 1 की मौत, 100 मीटर तक कुचलती गई

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

