जयपुर में ऑडी सड़क पर मचाया हाहाकार: मानसरोवर के खरवास सर्किल पर 30 मीटर तक मची तबाही, 1 की मौत, 16 घायल

जयपुर। जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र स्थित खरवास सर्किल पर शुक्रवार रात उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब तेज रफ्तार ऑडी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद सड़क किनारे लगे ठेलों और लोगों को कुचलती चली गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि, करीब 16 से 17 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जयपुरिया अस्पताल और एसएमएस ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।