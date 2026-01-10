10 जनवरी 2026,

जयपुर

जयपुर में ऑडी सड़क पर मचाया हाहाकार: मानसरोवर के खरवास सर्किल पर 30 मीटर तक मची तबाही, 1 की मौत, 16 घायल

जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र स्थित खरवास सर्किल पर गुरुवार रात उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब तेज रफ्तार ऑडी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद सड़क किनारे लगे ठेलों और लोगों को कुचलती चली गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि करीब 16 से 17 लोग घायल हो गए।

जयपुर

image

Ashwani Kumar

Jan 10, 2026

जयपुर। जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र स्थित खरवास सर्किल पर शुक्रवार रात उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब तेज रफ्तार ऑडी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराने के बाद सड़क किनारे लगे ठेलों और लोगों को कुचलती चली गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि, करीब 16 से 17 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जयपुरिया अस्पताल और एसएमएस ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है।

संभलने का नहीं मिला मौका
प्रत्यक्षदर्शियों और घायलों के अनुसार, कार की रफ्तार काफी तेज थी। डिवाइडर से टकराने के बाद कार करीब 30 मीटर तक सड़क किनारे लगे 15 से 20 ठेलों को टक्कर मारती चली गई। इस दौरान वहां मौजूद लोग संभल भी नहीं पाए और एक के बाद एक कार की चपेट में आते गए।

कार के पहियों में आ गया पैर
थानागाजी निवासी दिलकुश ने बताया कि देशराज खाना खा रहा था, तभी अचानक तेज आवाज के साथ कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि देशराज का पैर कार के पहियों के नीचे आ गया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया।

टक्कर से 10 फीट दूर जाकर गिरा
वहीं, मृदुल पवार ने बताया कि वह सूप के ठेले पर बर्तन साफ कर रहा था। तभी तेज रफ्तार कार आई। पलटने का मौका भी नहीं मिला और कार ने सीधी टक्कर मार दी। मृदुल को उछालकर करीब 10 फीट दूर सड़क पर फेंक दिया गया।


हादसे में जान गंवाने वाले रमेश ठेले पर दाल-बाटी बनाने का काम करते थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वे रोज की तरह वह भी ठेले पर मौजूद थे, तभी कार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया।

मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी।
चार गंभीर घायलों को एसएमएस ट्रोमा सेंटर लाया गया, जहां डॉक्टरों के अनुसार सभी को सिर में गहरी चोटें आई हैं। सीटी स्कैन के बाद ही उनकी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी। अन्य घायलों का इलाज जयपुरिया अस्पताल में चल रहा है।

मंत्री और विधायक पहुंचे
घटना की सूचना मिलते ही चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह जयपुरिया और विधायक गोपाल शर्मा अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए और प्रशासन से घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी।


पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में कार चालक के नशे में होने की आशंका जताई जा रही है। कार को जब्त कर लिया गया है और चालक से पूछताछ की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि हादसे के कारणों का स्पष्ट पता चल सके।
इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर शहर में तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Jan 2026 12:32 am

Published on:

10 Jan 2026 12:26 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में ऑडी सड़क पर मचाया हाहाकार: मानसरोवर के खरवास सर्किल पर 30 मीटर तक मची तबाही, 1 की मौत, 16 घायल

